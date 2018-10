Zürich – Die On-Demand-Personalverleihplattform Coople erhält zusätzliche Finanzmittel in der Höhe von 21 Millionen Dollar von One Peak Partners, Goldman Sachs Private Capital und Harbert European Growth Capital. Das Kapital wird zur Finanzierung von Produkt- und Technologieinnovation, der Rekrutierung, dem Ausbau des Geschäftsmodells in der Schweiz und in Grossbritannien sowie für die internationale Expansion verwendet. Insgesamt konnte Coople bisher Finanzmittel in der Höhe von 45 Millionen Dollar beschaffen.

Coople betreibt eine innovative Plattform, die auf Basis eines Algorithmus flexible Arbeitskräfte mit Unternehmen zusammenbringt, die kurzfristige Personalengpässe haben. Dabei gleicht das System Arbeitsort, Verfügbarkeit, Erfahrung und Qualifikation sowie die Bewertung der potenziellen Arbeitskräfte mit den Anforderungen des Unternehmens ab.

Die Plattform von Coople bietet zudem eine durchgängige Automatisierung des HR-Prozesses: von der Planung, Rekrutierung, dem On-Boarding und der Einstellung bis hin zum Workforce-Management, der Gehaltsabrechnung und dem Zahlungsverkehr. Coople hat über 310.000 registrierte Arbeitskräfte und über 14.000 registrierte Firmenprofile.

Coople arbeitet mit grossen Blue-Chip-Kunden wie Deliveroo, ZfV, Inditex, Intercontinental Hotels, Four Seasons Hotels & Resorts, dem Royal Automobile Club zusammen und stellt Mitarbeiter für den Silverstone Formula 1 Grand Prix, die BBC Proms, Coldplay-Konzerte, NFL-Spiele im Wembley-Stadion und viele weitere hochkarätige Events.

Firmengründer wird Executive Chairman

Zudem kündigt Coople die sofortige Ernennung von Viktor Calabrò, Gründer von Coople, zum Executive Chairman mit Schwerpunkt Innovation und Thought Leadership sowie die Beförderung von Rinaldo Olivari, bisher Managing Director für Grossbritannien, zum Group Chief Executive Officer, an. Anthony Vaslin, bisher Managing Director für die Schweiz wird per sofort zum Group Chief Operating Officer ernannt. (mc/pg)

Coople

