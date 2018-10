Andermatt – Der bislang in Saas-Fee tätige Rainer Flaig wird neuer CEO der Andermatt-Sedrun Sport AG. Er übernimmt die Position von Silvio Schmid, der nach Vollendung der Skigebietsverbindung Andermatt-Sedrun andere Aufgaben und eine neue Position im Unternehmen übernehmen wird.

Mit Flaig konnte die Andermatt-Sedrun Sport AG einen ausgewiesenen Experten als neuen CEO gewinnen. Flaig (56) führt seit 2010 die Saastal Bergbahnen AG. Er verfügt über operative Erfahrung als CEO der Saastal Bergbahnen AG, als CEO der Lenzerheide Bergbahnen AG sowie als CEO der Pilatus Bergbahnen AG. Der ausgebildete Maschinenbau- und Wirtschaftsingenieur verfügt über ein Executive MBA der Universität St. Gallen. Der genaue Zeitpunkt des Arbeitsantrittes ist noch offen.

Rainer Flaig hat in Saas-Fee die viel beachtete und erfolgreiche Aktion «Wintercard für 222 Franken» lanciert, die zu einem Paradigmenwechsel im Pricing in der Bergbahnbranche mit massiven Gästewachstum geführt hat. Samih Sawiris, Verwaltungsratspräsident der Andermatt-Sedrun Sport AG, sieht grosses Potential für die SkiArena Andermatt-Sedrun: «Rainer Flaig hat in Saas-Fee bewiesen, dass er den Markt gut einschätzen kann und mit innovativen Massnahmen ein Produkt erschaffen hat, das nicht nur mehr Gäste ins Skigebiet gebracht hat, sondern von dem die ganze Destination profitieren konnte.» (mc/pg)

