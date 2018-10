Zürich – Nach einem schwungvollen Wochenstart ist die Schweizer Börse am Dienstag zwar erneut fester, aber mit angezogener Handbremse unterwegs. Die frühen Gewinne sind zwei Stunden nach Handelsaufnahme schon fast weggeschmolzen. Wie so oft in der Vergangenheit spielt die Politik eine zentrale Rolle im Aktienhandel. So hatte gestern erst eine Bloomberg-Meldung die amerikanischen Börsen nach unten geschickt.

Laut der Nachrichtenagentur bereitet sich die USA auf eine Belegung sämtlicher Importe aus China mit Zöllen vor. Optimistische Worte des US-Präsidenten Donald Trump über eine erwartete Einigung im Zollstreit mit China verlliehen danach Asiens Börsen aber Auftrieb. Anleger zweifeln auch, dass Trump die Situation eskalieren lässt. Denn ein Handelskrieg hätte auch schwerwiegende Folgen für die US-Wirtschaft.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt gegen 11 Uhr 0,27 Prozent auf 8’783,20 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,07 Prozent auf 1’377,91 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,17 Prozent auf 10’350,79 Zähler. Bei den 30 Blue Chips kommen auf 18 Gewinner 10 Verlierer; zwei Titel notieren unverändert.

Im weiteren Handelsverlauf stehen zahlreiche Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Bewegung sorgen könnten. Parallel dazu geht die Berichtssaison mit voller Kraft weiter.

Und diese Berichtssaison hat in Geberit ein weiteres Opfer gefunden. Der Sanitärtechnikkonzern hat für das dritte Quartal 2018 weniger Gewinn ausgewiesen als von Analysten erwartet und die Prognosen für das Gesamtjahr 2018 gesenkt. Die Geberit-Papiere sinken in der Folge um satte 8,1 Prozent. Geberit spüre offenbar eine nachlassende Baukonjunktur in Europa, heisst es im Markt.

Damit findet auch der jüngste Trend eine Fortsetzung: Ein Unternehmen, das den Erwartungen der Finanzgemeinde nicht gerecht wird, wird abgestraft.

Massgeblich zum festeren SMI tragen die defensiven Schwergewichte bei. Allen voran die zuletzt vernachlässigten Roche ziehen um 0,9 Prozent an. Novartis gewinnen 0,4 und Nestlé 0,3 Prozent. Nachrichten lagen zu den drei genannten Unternehmen nicht vor. Im Handel ist von ‚Save-Haven‘-Käufen die Rede.

Finanzwerte tendieren uneinheitlich. Während UBS (+1,1%) sowie die Versicherer Swiss Life (+0,5%) und Swiss Re (+0,4%) Gewinne verzeichnen, üben sich die Anleger bei der Credit Suisse (+0,2%) eher in Zurückhaltung. Die Grossbank wird am Donnerstag Quartalszahlen vorlegen.

Abgaben gehen auf der anderen Seite auf zyklische Werte wie Clariant (-2,0%) und Logitech (-1,3%) sowie die am Montag gut gelaufenen Vifor (-1,0%). Clariant wird am morgigen Mittwoch mit Zahlen zum dritten Quartal 2018 aufwarten.

Im breiten Markt haben Aktien von Autozulieferern, die zu Wochenbeginn noch von Berichten über eine bevorstehende Steuersenkung auf Autokäufe in China profitiert hatten, mehrheitlich einen schweren Stand. Bei einigen Papieren spielt auch die Reaktion der Märkte auf einen Drittquartalsbericht eine Rolle.

So gewannen etwa die Papiere des Lysser Teilebauers Feintool am Montag 4,9 Prozent, um heute wieder mit minus 4,2 Prozent um fast den gleichen Wert zu sinken. Wie die am Morgen publizierten Zahlen zeigen, hat sich bei Feintool die Serienteilefertigung für Automobilkunden abgeschwächt – besonders in Europa.

OC Oerlikon (-0,2%) können die Vortagesgewinne von 3,9 Prozent besser behaupten. Auftragseingang und Umsatz lagen im dritten Quartal leicht über den Erwartungen. Etwas darunter lag hingegen die Profitabilität des Industriekonzerns.

Ebenfalls nach Zahlen büssen Phoenix Mecano (-4,4%) deutlich an Terrain ein. Für Gewinn- oder Umsatzzahlen belohnt werden hingegen die Industriekonzerns SIG Combibloc (+0,7%) und Burckhardt Compression (+2,0%). (awp/mc/ps)

SIX Swiss Exchange

Börsenkurs bei Google Finance