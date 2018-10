Zürich – Rudolf «Ruedi» Noser wurde an der ordentlichen Generalversammlung der Crealogix Holding AG als neues Verwaltungsratsmitglied gewählt. Der Mitgründer und Eigentümer der Noser Gruppe und Zürcher FDP-Ständerat löst Jean-Claude Philipona ab, der nach 13-jähriger Tätigkeit als Verwaltungsrat zurücktrat. Bruno Richle (VR-Präsident), Richard Dratva, Christoph Schmid und Ralph Mogicato wurden für ein weiteres Amtsjahr im Verwaltungsrat wiedergewählt.

Die ordentliche Generalversammlung vom 29. Oktober 2018 folgte dem Vorschlag des Verwaltungsrats und wählte Ruedi Noser als neues VR-Mitglied der Crealogix Holding AG. Noser verfügt über mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung. So führte er namentlich die Noser Gruppe als deren Mitgründer und Eigentümer vom Winterthurer Startup zum weltweit agierenden ICT-Unternehmen. Als FDP-Ständerat des Kantons Zürich macht er sich für die Schweizer ICT Branche stark und setzt sich vor allem auch für die Weiterbildung ein. Ruedi Noser bedankt sich für das Vertrauen der Mitaktionäre: «Es ist mir Ansporn und Verpflichtung, im Verwaltungsrat von Crealogix die Zukunft des Unternehmens mitzugestalten. Die ICT Branche ist mir ans Herz gewachsen und ich konnte beobachten, wie positiv sich die Digitalisierung in vielen Bereichen unseres Alltags auswirkt. Diese Expertise bietet auch Crealogix einen Mehrwert. Deshalb ist es mir eine grosse Freude, mich gemeinsam mit starken unternehmerischen Persönlichkeiten für ein Aushängeschild der hiesigen Digitalwirtschaft ins Zeug zu legen». Ruedi Noser ergänzt den Verwaltungsrat von Crealogix mit den bisherigen Mitgliedern Bruno Richle (Präsident), Dr. Richard Dratva, Dr. Christoph Schmid und Ralph Mogicato, die alle durch die Generalversammlung wiedergewählt wurden.

«Für Crealogix ist es ein Glücksfall, Ruedi Noser als Verwaltungsrat gewonnen zu haben und von seinem grossen Erfahrungsschatz profitieren zu können», sagt Bruno Richle, Verwaltungsratspräsident von Crealogix.

Über Crealogix

Die Crealogix Gruppe ist ein Schweizer Fintech-Top-100-Unternehmen und gehört weltweit zu den Marktführern im Digital Banking. Crealogix entwickelt und implementiert innovative Fintech-Lösungen für die Finanzinstitute von morgen. Mit den digitalen Lösungen von Crealogix antworten Banken, Vermögensverwalter und andere Finanzinstitute besser auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse im Bereich der digitalen Transformation, um sich dadurch in einem extrem anspruchsvollen und dynamischen Markt zu behaupten und ihren Mitbewerbern voraus zu sein. Die 1996 gegründete Gruppe beschäftigt weltweit mehr als 700 Mitarbeitende. Die Aktien der Crealogix Gruppe (CLXN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

