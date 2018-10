Zürich – Mit der Verleihung der renommierten Auszeichnung endet die diesjährige FinovateAsia, eine grosse internationale Fintech-Konferenz, die am 29. und 30. Oktober 2018 in Hongkong stattfand. An der Konferenz haben rund 20 führende Fintech-Unternehmen, darunter auch Avaloq, Demos ihrer Tools und Lösungen einem Publikum von Branchenexperten live vorgeführt.

Avaloq hat sein Ökosystem der nächsten Generation präsentiert: Avaloq.One. Dieses bindet Fintech-Unternehmen direkt ein und bringt sie über einen Marktplatz mit Banken und deren Kunden zusammen, die die Bankensoftware von Avaloq im Einsatz haben. Mit der Stimme des Publikums wurde Avaloq die «Best of Show»-Auszeichnung verliehen.

Jürg Hunziker, Group CEO von Avaloq: «Wir freuen uns sehr, dass wir die «Best of Show»-Auszeichnung gewonnen haben. Ich bin ausserordentlich stolz auf unsere beiden Referenten, Stewart Chen und Bodo Grauer, sowie auf das ganze Team, das hinter dem Avaloq Ökosystem steht. Dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zum Banking von morgen.» (Avaloq/mc/ps)

Über Avaloq: Essential for Banking

Avaloq ist die treibende Kraft der Automatisierung und Digitalisierung der Finanzbranche.

Aufbauend auf unserer voll integrierten Bankensoftware schaffen wir leistungsfähige digitale Nutzererlebnisse. Banken und Vermögensverwaltern stellen wir unsere digitalen Lösungen über ein standardisiertes Business Process as a Service (BPaaS)- oder ein Software as a Service (SaaS)-Modell zur Verfügung. Dies eröffnet Finanzinstituten die Freiheit, sich auf Produkt- und Vertriebsinnovation, Kundenservice, Kundenvertrauen und Wachstum zu konzentrieren – während Avaloq hinter den Kulissen den nahtlosen Betrieb sicherstellt.

158 Banken und Wealth Manager, die weltweit Vermögenswerte von zusammen mehr als CHF 4’000 Mrd. verwalten, schenken Avaloq, unseren Produkten und unserer Erfahrung ihr Vertrauen. Unsere Kunden sind die führenden Banken von heute und morgen.

Avaloq ist der einzige unabhängige Lösungsanbieter in der Finanzbranche, der seine Software zugleich selbst entwickelt und betreibt – darum gehören Avaloq Banking-Lösungen zu den effizientesten der Welt. Um Innovationen zu fördern, arbeiten wir auf eine einzigartig kollaborative Weise mit Kunden, anderen Fintechs, Universitäten und Hunderten von Drittanbietern zusammen: im Avaloq Ecosystem.

Avaloq hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und beschäftigt weltweit mehr als 2’000 Mitarbeitende. Wir betreiben drei F&E-Zentren in Zürich, Edinburgh und Manila sowie vier Service Centres in der Schweiz, Singapur und Deutschland. Zudem sind wir mit Niederlassungen in den anspruchsvollsten Finanz- und Innovationszentren der Welt wie Berlin, Frankfurt, Hongkong, London, Luxemburg, Madrid, Paris, Singapur und Sydney vertreten.

Über FinovateAsia

FinovateAsia ist eine Konferenz, an der Demos von innovativen Start-ups und etablierten Unternehmen in der Bank- und Finanztechnologiebranche gezeigt werden. Die Konferenz findet in Hongkong statt und bietet über ein schnelllebiges, intimes und einzigartiges Format einen aufschlussreichen Einblick in die Zukunft des Geldes. Organisiert wird die Konferenz von The Finovate Group. Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie Videos von früheren Demos finden Sie auf finovate.com.