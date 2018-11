London – Die Frage nach dem künftigen Zugang britischer Finanzdienstleister zu den EU-Märkten hat am Donnerstag für erhebliche Verwirrung gesorgt. Während die britische Tageszeitung „The Times“ über eine Einigung zwischen Grossbritannien und der EU schrieb, sprach EU-Verhandlungsführer Michel Barnier von „irreführenden“ Berichten. Die EU-Kommission und das britische Brexit-Ministerium äusserten sich zurückhaltend. An den Finanzmärkten profitierte das britische Pfund dennoch.

Die britische Zeitung „The Times“ berichtete am Donnerstag, Unterhändler von Grossbritannien und der Europäischen Union hätten eine vorläufige Vereinbarung für alle Aspekte einer zukünftigen Partnerschaft bei Dienstleistungen sowie beim Datenaustausch erzielt. Das Blatt berief sich auf Regierungskreise. Die Regulierung der Finanzbranche müsse sich dabei an EU-Vorgaben orientieren.

EU-Chefunterhändler Barnier bezeichnete Berichte über eine Einigung auf dem Nachrichtendienst Twitter als „irreführend“. Die EU-Kommission bestätigte die Darstellung der „Times“ am Donnerstag ebenfalls nicht: „Diese Geschichte ist nicht fundiert“, sagte ein Sprecher. Die künftigen Beziehungen zu Grossbritannien würden verhandelt, nachdem ein Austrittsvertrag zustande gekommen sei.

Misleading press articles today on #Brexit & financial services. Reminder: EU may grant and withdraw equivalence in some financial services autonomously. As with other 3rd countries, EU ready to have close regulatory dialogue with UK in full respect for autonomy of both parties.

— Michel Barnier (@MichelBarnier) 1. November 2018