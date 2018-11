Zürich – Das Schweizer Softwareunternehmen AdNovum baut die Organisation von Marketing und Sales sowie Consulting aus und legt damit die Basis für weiteres Wachstum in seinen Kernmärkten. Die beiden Bereiche werden seit Anfang Oktober separat geführt. Marketing und Sales erhält zudem Verstärkung durch die Anstellung zusätzlicher Sales-Experten mit Branchenkenntnissen in Finance, Insurance und Government.

Peter Gassmann, der als Chief Commercial Officer bis heute sowohl für Account Management, Business Development und Marketing als auch für das Consulting verantwortlich war, fokussiert seit Anfang Oktober als Chief Consulting Officer auf die Leitung des Consultings. Andreas Lautenschlager übernimmt als Executive Director neu die Verantwortung für Marketing und Sales. Das Marketing und Sales Team wird um zusätzliche Key Account Manager mit Branchenwissen in Finance, Insurance und Government verstärkt. Mit dem Ausbau von Marketing und Sales legt AdNovum die Basis für weiteres Wachstum in der Deutsch- und Westschweiz.

Andreas Lautenschlager verfügt über langjährige und umfassende Erfahrung im Aufbau und Management von Vertriebsorganisationen. Der diplomierte Wirtschaftsinformatiker hat AdNovum bereits seit Mai dieses Jahres beratend unterstützt. Zuvor wirkte er vier Jahre als Head of Strategic Business Development bei der Netcetera Gruppe. 2012 bis 2014 war Andreas Lautenschlager Director Business Development bei IBM. Davor war er 16 Jahre in diversen Management-Positionen bei Siemens tätig.

Chris Tanner, CEO AdNovum: «Mit dem Ausbau und der separaten Leitung von Marketing und Sales sowie Consulting werden wir dem Wachstum gerecht und können die Branchenfokussierung weiterführen. Wir sind überzeugt, dass wir mit der neuen Aufstellung unsere Position in unseren Schwerpunktmärkten weiter ausbauen können.»

Andreas Lautenschlager, Executive Director Marketing und Sales: «Ich danke für das Vertrauen und freue mich darauf, AdNovum zusammen mit dem Marketing- und Sales-Team voranzubringen. Wir wollen AdNovums Leistungsportfolio stärker auf branchenspezifischen Kundennutzen in Finance, Insurance und Government ausrichten und uns dadurch neue Kundensegmente erschliessen.» (AdNovum/mc)

Das Schweizer Software-Unternehmen AdNovum bietet seinen Kunden umfassende Unterstützung bei der schnellen und sicheren Digitalisierung bestehender Geschäftsprozesse und der Umsetzung neuer Geschäftsideen von der Beratung und Konzeption über die Implementierung bis hin zum Betrieb. Mit den Produkten der NEVIS Security Suite ist AdNovum Marktführerin für Identity- und Access Management in der Schweiz. Zu den Kunden der AdNovum zählen namhafte Unternehmen aus der Finanz-, Versicherungs-, Telekommunikations-, Produktions- und Logistikbranche sowie verschiedene Bundesämter und Kantone. 1988 gegründet, beschäftigt AdNovum heute an ihrem Hauptsitz in Zürich und den Büros in Bern, Lausanne, Budapest, Lissabon, Ho Chi Minh City und Singapur über 600 Mitarbeiter.

