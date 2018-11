Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag fester in den Handel gestartet und setzt die leichte Aufwärtsbewegung des Vortages fort. Unterstützung erhält der Markt von guten Vorgaben aus den USA. An der Wall Street ging es am Montagabend für die wichtigsten Indizes nach Europaschluss weiter nach oben. Hierzulande gewinnen Adecco nach Zahlen klar an Wert.

Die Stimmung an den Märkten sei im Vorfeld der US-Zwischenwahlen von Vorsicht geprägt, hiess es. Denn sollte es den Demokraten in diesen ersten Wahlen der Ära Trump gelingen, die Mehrheit im Abgeordnetenhaus zu erobern, dürfte sich dies zumindest kurzfristig negativ auf die Aktienmärkte auswirken. Für die Republikaner werde es dann schwieriger, weitere Reformen umzusetzen, meinen Händler.

Der Swiss Market Index (SMI) rückt bis um 09.10 Uhr um 0,18 Prozent auf 9’023,27 Punkte vor. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem das Gewicht der grosskapitalisierten Titel stärker begrenzt ist, gewinnt 0,17 Prozent auf 1’419,83 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,20 Prozent auf 10’635,64 Zähler.

Die Adecco-Papiere (+5,0%) erzielen bei den Blue Chips mit Abstand die grössten Kursgewinne. Der Personaldienstleister schrieb im dritten Quartal mehr Umsatz und verdiente unter dem Strich auch deutlich mehr. Mit den ausgewiesenen Zahlen übertraf Adecco zudem die Vorgaben der Analysten.

Ansonsten sind keine allzu starken Bewegungen auszumachen: Fester tendieren ohne News etwa AMS (+1,4%), unter Druck stehen hingegen Swatch (-1,0%). Bei den Schwergewichten stützen Novartis mit +0,4 Prozent, während Nestlé (-0,1%) und Roche (+0,1%) mehr oder weniger auf der Stelle treten.

Am breiten Markt eröffneten die Titel des Vermögensverwalters GAM (+3,3%) klar fester, nachdem der sofortige Rücktritt von Firmenchef Alexander Friedman bekanntgegeben wurde. (awp/mc/pg)

Börsenkurs bei Google Finance