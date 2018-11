Crocs top – Geox flop. Während in anderen Industriesektoren die meisten Kurse in dieselbe Richtung weisen, unterscheiden Investoren bei den Schuh- und Sportbekleidern brutal: Konkret legten die Aktien von Crocs 2018 um über 60% zu, während die Kurse der italienischen Geox um über 40% nach unten rauschten. Wer sich sonst noch in diesem Sektor bewegt und auf wen wir heute setzen würden, erfahren Sie in unserer aktuellen Sektoranalyse.

Im Sektor Sport & Bekleidung sind ca. 5% der Börsenmarktkapitalisierung der Branche Privat- & Haushaltswaren vertreten und weniger als 1% des globalen Marktes. theScreener analysiert 20 Gesellschaften in diesem Sektor.

Der Sektor Sport & Bekleidung befindet sich 6% unter seinem 52 Wochen Hoch und 26% über dem 52 Wochen Tief (halbwöchentliche Schlusskurse). (theScreener/mc/ps)

