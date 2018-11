Bern – Der Streamingdienst DAZN ist neu auch auf der UHD-fähigen Swisscom TV Box verfügbar: Ohne mühsames Umschalten haben Swisscom TV Kunden damit Zugriff auf alle von DAZN übertragenen Partien der englischen Premier League, der spanischen LaLiga sowie weitere internationale Sport-Highlights.

DAZN ist ab heute für Swisscom TV Kunden verfügbar. Sie können so alle Live-Übertragungen auf DAZN bequem und in bester Qualität auf dem Fernseher geniessen. Unterwegs steht ihnen die mobile App auf einer Reihe mobiler Geräte zur Verfügung. DAZN zeigt pro Woche hunderte Liveübertragungen und bietet nebst europäischem Spitzenfussball auch zahlreiche weitere internationale Sport-Highlights – etwa Basketball, Baseball und American Football aus den nordamerikanischen Ligen NBA, MLB und NFL oder Darts und Tennis.

Komplettes Fussball-Angebot bei Swisscom TV

«Ich freue mich sehr, dass wir mit DAZN unser Sportangebot noch weiter ausbauen», freut sich Dirk Wierzbitzki, Leiter Products & Marketing und Mitglied der Konzernleitung. In Kombination insbesondere mit den Live-Übertragungen von Teleclub verfügt Swisscom TV damit über ein in der Schweiz konkurrenzlos breites Fussball-Angebot. «Unsere Kunden haben so nun wirklich alle wichtigen Ligen bei Swisscom TV in Griffweite. Persönlich freue ich mich schon sehr auf das kommende Derby Manchester City gegen Manchester United.»

DAZN kostet 12.90 Franken pro Monat und ist monatlich kündbar. Eine Abrechnung via Swisscom ist zum Start noch nicht möglich, eine entsprechende Option soll aber in Zukunft folgen.

Mehr zum Sport-Angebot auf Swisscom TV: https://www.swisscom.ch/de/privatkunden/internet-fernsehen-festnetz/digital-tv/sport.html

Mehr zu DAZN: https://watch.dazn.com

