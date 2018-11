Zürich – M&G Investments, ein führender internationaler Vermögensverwalter, hat Manuele de Gennaro zum Managing Director für das Schweizer Geschäft ernannt. Er folgt auf Micaela Forelli, welche nach Luxemburg wechselt, um dort die Leitung des europäischen Vertriebs von M&G zu übernehmen.

Manuele de Gennaro stiess 2015 als Institutional Sales Director für die Schweiz zum Team von M&G in Zürich, nachdem er zuvor bei Aberdeen Investments und der Credit Suisse tätig war. In seiner neuen Rolle wird er ein neunköpfiges Team leiten und gleichzeitig den Vorsitz des Verwaltungsrates von M&G Schweiz übernehmen.

Jonathan (Joffy) Willcocks, Global Head of Distribution von M&G, sagt: «Manuele’s aussergewöhnliche Expertise sowohl in institutionellen Anlagen als auch im Private Banking machte ihn zur idealen Wahl, um unser wachsendes Schweizer Team zu leiten. Dies auch, weil wir unser Angebot an Fonds und Strategien über unsere luxemburgische Plattform erweitern.»

Die Ankündigung zu Manuele de Gennaro komplettiert eine Reihe von Ernennungen von leitenden Mitarbeitenden für das M&G-Team, das sich um Schweizer Kunden kümmert.

Pascal Buschor ist als Leiter des Wholesale-Geschäfts zum Team von M&G in Zürich gestossen. Er wird für den Ausbau des Wholesale-Geschäfts von M&G in der Schweiz verantwortlich sein und sich auf die Erweiterung und Stärkung der Kundenbeziehungen konzentrieren. Er verfügt über 17 Jahre Erfahrung in der Schweizer Finanzbranche unter anderem bei Edmond de Rothschild Asset Management, Credit Suisse und UBS.

Mersiha Jans ist dieses Jahr ebenfalls zum Team in Zürich gewechselt, und zwar als Business Development Manager für den institutionellen Markt. Bevor sie zu M&G kam, arbeitete Mersiha Jans in kundenorientierten Positionen bei Franklin Templeton, European Value Partners und Credit Suisse. (M&G/mc/ps)

Über M&G Prudential und M&G Investments

M&G Investments ist Teil von M&G Prudential, einem Anlage- und Investmentgeschäft, das im August 2017 von der Muttergesellschaft Prudential plc gegründet wurde und Vermögenswerte von 341,9 Mrd. £ verwaltet (Stand 30. Juni 2018). M&G Prudential hat über 7 Millionen Kunden in Grossbritannien, Europa, Asien und USA, darunter private Sparer und Investoren, Lebensversicherungsnehmer und Pensionskassenmitglieder.

M&G Prudential wird sich von Prudential Plc zu einem unabhängigen, an der Londoner Börse kotierten Unternehmen entwickeln.

Seit fast neun Jahrzehnten hilft M&G Investments seinen Kunden mit Investitionen zu wachsen, die wiederum Arbeitsplätze, Wohnungen und lebenswichtige Infrastruktur in der Realwirtschaft schaffen. Die Anlagelösungen umfassen Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Multi Asset-Anlagen, Bargeld, Privatanleihen, Infrastruktur und Immobilien. M&G ist sich der Bedeutung verantwortungsbewussten Investierens bewusst. Das Unternehmen hat die UN-Prinzipien für verantwortungsbewusstes Investieren (UNPRI) unterzeichnet und ist Mitglied des Partnerprogramms der Climate Bonds Initiative. Seine 30 Milliarden Pfund schwere Immobiliensparte hat einen branchenführenden Ansatz für verantwortungsvolles Immobilienmanagement und setzt sich für die kontinuierliche Verbesserung der Nachhaltigkeitsleistung seiner Fonds ein.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.prudential.co.uk/businesses/mandg-prudential.

M&G Switzerland

Firmeninformationen zu M&G in der Schweiz bei monetas