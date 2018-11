Hamburg – Im Hotel The Fontenay in Hamburg sind die begehrten Kreuzfahrt Guide Awards 2018 verliehen worden. Ermittelt wurden sie von einer 12-köpfigen Experten-Jury und den Autoren des soeben erschienenen Kreuzfahrt Guide 2019.

Die Verleihung der Awards war der glanzvolle abendliche Höhepunkt des Kreuzfahrt Kongresses 2018, einer Fachtagung zu aktuellen Trends und Themen des globalen Kreuzfahrtenmarktes. „Mit den Kreuzfahrt Guide Awards“, so die Initiatoren Uwe Bahn und Johannes Bohmann, „werden Schiffe geehrt, die in dem rasant wachsenden Markt durch aussergewöhnliche Leistungen überzeugen.“ Dass die Preise bereits zum 10. Mal in Folge verliehen wurden, unterstreicht ihr Renommée. Acht Sieger standen auf dem Podest, darunter der Gewinner des „Sonderpreises der Jury“: AIDA Cruises für den Einsatz des umweltschonenden Schiffstreibstoffs LNG auf dem Neubau AIDAnova.

Die Gewinner der Kreuzfahrt Guide Awards 2018 sind:

Norwegian Bliss (Norwegian Cruise Line): bestes Info- & Entertainment

Mein Schiff 1 (TUI Cruises): bestes Sport- & Wellness-Angebot

AIDAperla (AIDA Cruises): bestes Schiff für Familien

MS Europa 2 (Hapag-Lloyd Kreuzfahrten): beste Gastronomie

Sea Dream I & II (Sea Dream Yacht Club): bester Service

MS Amadea (Phoenix Reisen): bestes Routing

nicko VISION (nocko Cruises): Flussschiff des Jahres

AIDA Cruises / AIDAnova: Sonderpreis der Jury

