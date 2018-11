Eine Hardwickes Wollfledermaus fliegt in eine Kannenpflanze im Mulu Nationalpark auf Borneo. (© Our Planet; Ben Macdonald; Silverback Films; Netflix)

Zürich – Netflix hat am Donnerstagabend den Teaser und erste Bilder der neuen achtteiligen Natur-Dokuserie „Our Planet“ vorgestellt. Der weltbekannte Naturforscher Sir David Attenborough wird als Stimme durch die eindrückliche und innovative Serie führen, die am 5. April 2019 auf Netflix Premiere feiert. Vier Jahre lang wurde in 50 Ländern für „Our Planet“ gedreht. Die acht Naturfilme sind eine Zusammenarbeit mit Silverback Films unter der Leitung von Alastair Fothergill, dem Macher der gefeierten Dokureihen „Planet Erde“ und „Unser blauer Planet “, sowie dem WWF.

Mittelpunkt der bahnbrechenden achtteiligen Netflix-Serie ist die unglaubliche Vielfalt der Lebensräume rund um die Welt: von der abgelegenen Wildnis der Arktis und den geheimnisvollen Tiefen der Ozeane zu den Weiten Afrikas und den artenreichen Tropenwäldern in Südamerika. „Our Planet“ entführt die Zuschauer an die erstaunlichsten Orte der Welt und zeigt diese auf eine Art und Weise, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben. Seit vier Jahren wird an diesem ehrgeizigen Projekt gearbeitet, 3500 Drehtage in 50 Ländern fanden statt, 600 Personen waren beteiligt.

Bei seiner Ansprache auf einer WWF-Veranstaltung in London bemerkte Sir David Attenborough:

“Our Planet“ nimmt die Zuschauer mit auf eine spektakuläre Entdeckungsreise, die ihnen die Schönheit und Fragilität unserer Natur vor Augen führt. Wir Menschen sind zur grössten Bedrohung für unser Zuhause geworden. Aber noch ist Zeit, die Probleme zu lösen, die wir verursacht haben. Wenn wir jetzt handeln. Wir müssen die Aufmerksamkeit der Welt wecken. Für „Our Planet“ arbeiten einige der besten Filmemacher und Naturschützer der Welt zusammen und ich freue mich, sie dabei unterstützen zu können, Millionen Menschen weltweit dieses wichtige Thema näherzubringen.“

Die Serie ist durch die Partnerschaft mit dem WWF Teil eines breiten globalen Projekts, das Menschen überall auf der Welt dazu inspiriert herauszufinden, warum die Natur so wichtig ist.

Thomas Vellacott, Geschäftsführer des WWF Schweiz:

«Die Netflix-Serie führt uns auf absolut eindrückliche Weise vor Augen, wie einzigartig unser Planet ist. Es wird einem unmittelbar bewusst – diese eine Erde müssen wir schützen. Deshalb rufen wir auf zusammenzustehen, aufzustehen für einen globalen Deal für Natur und Menschen. Damit auch unsere Kinder in Zukunft auf einer gesunden Erde leben können. Alle Akteure sollen an einem Strang ziehen: Staaten, Unternehmen, die Finanzwelt, die Wissenschaft, die Zivilgesellschaft und Einzelpersonen.»

Alastair Fothergill, Direktor bei Silverback, erklärt:

Die Serie „Our Planet“ ist unser bislang ehrgeizigstes Projekt und wir hoffen, dass es Millionen Menschen rund um die Welt inspirieren und begeistern wird, damit sie ein besseres Verständnis für unseren Planeten und die Gefahren für unsere Umwelt entwickeln können. Die Crew wagte sich an die entlegensten Ecken der Erde um atemberaubende Naturaufnahmen einzufangen, um mithilfe der neuesten Aufnahmetechnik diese nie zuvor gefilmten Augenblicke in die Wohnzimmer der Zuschauer zu bringen. Die Serie startet auf Netflix überall auf der Welt am gleichen Tag. So können sich die Zuschauer der gemeinsamen Verantwortung bewusst werden, die wir alle tragen. Wir sitzen wirklich alle im selben Boot.

Lisa Nishimura, Vizepräsidentin der Original Documentaries bei Netflix fügte hinzu:

Mit „Our Planet“ haben Alastair Fothergill, Keith Scholey und alle bei Silverback Productions wirklich Unglaubliches geleistet und eine spektakuläre Entdeckungsreise rund um die Welt geschaffen. Wir freuen uns, dass Sir David Attenborough die Serie als Sprecher begleiten wird und dass Netflix als globale Plattform diese wichtige und magische Serie einem Publikum in über 190 Ländern weltweit präsentieren wird.

Colin Butfield, Geschäftsführer des WWF UK und Produzent von „Our Planet“ meinte:

„Wir sind die erste Generation, die sich der Auswirkungen unseres Handelns auf den Planeten voll bewusst ist, und die letzte, der es möglich ist, etwas dagegen zu tun. Wir befinden uns geschichtlich in einer einmaligen Situation, da wir die Chance haben, das Ruder herum zu reissen und den Weg für eine bessere Zukunft zu ebnen. „Our Planet“ bringt uns die Wunder unserer Welt zu einem kritischen Zeitpunkt näher, an dem weltweites Engagement zu ihrem Schutz unerlässlich ist.“ (WWF/mc/ps)

