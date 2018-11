Hamburg – Red Dead Redemption 2, eines der meisterwarteten Videospiele des Jahres, hat einen Start nach Mass hingelegt. Wie Rockstar Games, das Entwicklerstudio hinter Red Dead Redemption, in der vergangenen Woche bekannt gab, generierte das Open-World-Spiel im Westernstil an den ersten drei Verkaufstagen einen weltweiten Handelsumsatz von 725 Million Dollar und legte damit den zweitbesten Start aller Zeiten hin.

Grand Theft Auto V, ebenfalls aus dem Hause Rockstar Games, hatte 2013 binnen drei Tagen die Milliardengrenze geknackt und wurde bis heute mehr als 100 Millionen Mal verkauft.

Interessanterweise spricht Rockstar Games in der Pressemitteilung zum Erfolg von Red Dead Redemption 2 vom „zweiterfolgreichsten Start eine Unterhaltungsprodukts“ aller Zeiten und beschwört damit Vergleiche, die über die Grenzen der Gaming-Welt hinausreichen, herauf. Und in der Tat kann es das Spiel in Sachen Umsatz sogar mit den grössten Hollywood-Blockbustern aufnehmen. Wie die folgende Grafik zeigt, erzielte das Spiel binnen drei Tagen mehr Umsatz als die erfolgreichsten Kinostarts aller Zeiten.

Mittlerweile verkaufte sich das Spiel seit dem Verkaufsstart am 26. Oktober mehr als 17 Millionen Mal, wie Take-Two Interactive, der Mutterkonzern von Rockstar Games, am Mittwoch im Rahmen der Bekanntgabe seiner Quartalsergebnisse bekanntgab. (Statista/mc/pg)

Rockstar Games

