München – ABBYY®, ein globaler Anbieter von Lösungen und Services für Content Intelligence, und Synpulse, ein etabliertes, international tätiges Management-Consulting- Unternehmen und Partner renommierter Finanzdienstleister (Banken und Versicherungen) auf nationaler und globaler Ebene, kündigen eine Partnerschaft an, um Unternehmen bei der Prozessautomatisierung der Verarbeitung großer Datenmengen zu unterstützen.

Synpulse unterstützt seine Kunden bei der digitalen Transformation mit der Erarbeitung von Strategien und deren operativer Umsetzung bis hin zur technischen Implementierung. Das Beratungsunternehmen hat sein Geschäft mit Banken, Versicherungen und weiteren Unternehmen im Bereich Robotic Process Automation (RPA) in den beiden letzten Jahren deutlich ausgebaut. Mit der Integration der innovativen Automatisierungs-Lösungen von ABBYY erweitert der Managementberater sein Portfolio technologischer Lösungen für Kunden: ABBYY ermöglicht mit seinen intelligenten Erfassungslösungen im Zusammenspiel mit RPA-Technologien komplementärer Partner wie UiPath oder BluePrism unschätzbare Optimierungsmöglichkeiten für Geschäftsprozesse.

Umwandlung unstrukturierter Inhalte in strukturierte

Durch die Implementierung von ABBYY FlexiCapture sind Unternehmen in der Lage, einen der aufwendigsten und zeitintensivsten Abläufe zu automatisieren: nämlich die Umwandlung unstrukturierter Inhalte in strukturierte, verwertbare Daten für Unternehmensanwender.

Technologien für Künstliche Intelligenz (KI), natürliche Spracherkennung (NLP) und Machine Learning kombiniert mit RPA ermöglichen es Unternehmen, ihre Mitarbeiter zu entlasten, indem sie von zeitaufwendigen Routineaufgaben befreit werden. Ganz ohne menschliches Eingreifen können unstrukturierte Daten in nutzbare Informationen umgewandelt werden. Durch intelligente Datenextraktion basierend auf KI und Machine Learning identifizieren Intelligent-Capture-Lösungen relevante Informationen und stellen sie für die Weiterverarbeitung zur Verfügung. Natural Language Processing ermöglicht die semantische Analyse komplexer Dokumente wie Verträge und deren automatisierte Weiterverarbeitung. Unternehmen sparen durch die Automatisierung dieser Geschäftsprozesse nicht nur Geld und Zeit, sie reduzieren auch die Fehleranfälligkeit und erhöhen die Transparenz in ihren Prozessen.

„ABBYY ist in der Lage, aus unstrukturierten Daten wertvolle Informationen zu ziehen, indem die Daten lesbar gemacht und in ein verwendbares Format konvertiert werden, um anschließend weiterverarbeitet und analysiert werden zu können“, sagt André H. Burger, Partner bei Synpulse. „ABBYY ist weltweit für seine innovative intelligente Datenerfassungstechnologie bekannt und somit der perfekte Partner bei RPA-Projekten, wenn es um die Automatisierung komplexer und inhaltszentrierter Prozesse geht.“ (ABBYY/mc/hfu)

Über Synpulse Management Consulting

Synpulse ist eine international etablierte Managementberatung und ein geschätzter Partner vieler der weltweit größten Finanzdienstleister. Seit der Gründung 1996 unterstützt Synpulse Banken und Versicherungen entlang der gesamten Wertschöpfung, von der Erarbeitung von Strategien und deren operativer Umsetzung bis hin zur technischen Implementierung und Übergabe. Synpulse zeichnet sich durch vertieftes Branchenwissen sowie durch die Leidenschaft und das Engagement seiner mehr als 350 Mitarbeitenden aus. Synpulse ist mit Standorten u.a. in Zürich, Genf, Düsseldorf, Frankfurt, Bratislava, Wien, Singapur, Hongkong, New York, und London vertreten. Weitere Informationen finden Sie im Web unter www.synpulse.com

Über ABBYY

ABBYY ist ein globaler Anbieter von Lösungen und Services für Content Intelligence. Wir bieten ein breites Spektrum an KI-basierten Technologien und Lösungen, die Geschäftsdokumente und andere Inhalte in nutzbare Informationen umwandeln. ABBYY hilft Unternehmen – wie Banken, Versicherungen, Logistikanbietern, Organisationen aus dem Gesundheitswesen und anderen Branchen – die Digitale Transformation zu meistern. ABBYY Technologien werden von einigen der größten internationalen Firmen, öffentlichen Institutionen und Behörden, aber auch von kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie mehr als 50 Millionen Einzelanwendern genutzt.

ABBYY ist weltweit präsent, mit globalen Standorten in Europa (München, Deutschland), Russland (Moskau) und Nordamerika (Milpitas, Kalifornien). Wir unterhalten außerdem regionale Niederlassungen in Australien, Großbritannien, Frankreich, Spanien, der Ukraine, Japan, Taiwan und Zypern. Mehr als 1.000 Angestellte weltweit entwickeln und vermarkten unsere Technologien und Lösungen. Weitere Informationen finden Sie im Web unter www.ABBYY.com