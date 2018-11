Zürich – Mit leichten Kursgewinnen steuert der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag den deutlichen Kursverlusten vom Wochenauftakt entgegen. Allerdings ist der Leitindex SMI von seinen Tageshöchsständen bereits wieder zurückgefallen. Wie es von Händlerseite heisst, hat der Markt mit Italien, Brexit und den schwächelnden US-Technologieaktien mit mehreren Krisen gleichzeitig zu kämpfen.

An diesem Dienstag läuft das Ultimatum der EU an Rom im Streit um den italienischen Staatshaushalt aus. Die EU-Kommission hat das Land aufgefordert, diesen für das kommende Jahr nachzubessern. Die Regierung in Rom machte in den vergangenen Tagen mehrfach klar, nicht von den Eckpfeilern ihres Haushaltsentwurfs abrücken zu wollen. Hierzu gesellen sich laut Händlern noch Sorgen über eine neue Bankenkrise in Italien. Aber auch das Thema Handelsstreit zwischen China und den USA und auch der Ölpreis sind derzeit Themen, die das Marktgeschehen beeinflussen.

Für den Swiss Market Index (SMI) steht gegen 11.00 Uhr ein Plus von 0,25 Prozent auf 9’006,84 Punkte zu Buche. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,21 Prozent auf 1’402,23 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,12 Prozent auf 10’567,87 Zähler.

Die Aktien mit der grössten Handelsspanne sind an diesem Vormittag die Anteilsscheine von AMS. Aktuell geben sie 1,5 Prozent auf 29,40 Franken nach. Seit Handelsstart haben sie sich zwischen einem bisherigen Tief bei 28,90 und 31,18 Franken im Hoch bewegt. Am Vortag hatte die Gewinnwarnung eines Apple-Zulieferers die Titel um mehr als ein Fünftel einbrechen lassen.

Die Gewinnwarnung hat aber nicht nur AMS belastet. Hierzulande hatten am Montag weitere Technologieaktien wie Temenos, Logitech, VAT und U-Blox unter der angeschlagenen Branchenstimmung gelitten und deutlich Federn gelassen. In den USA und an diesem Morgen dann in Asien setzte sich der Ausverkauf der Branche weiter fort. Dem können sich Logitech-Titel (+0,4%) widersetzen, während Temenos (-0,2%) mittlerweile knapp ins Minus gerutscht sind. Im breiten Markt fallen VAT (-1,3%) und U-Blox (-2,9%) nach anfänglichen Gewinnen wieder zurück.

Als Gegenpol und deutliche Stützen für den Markt erweisen sich dagegen die Aktien der beiden Pharmaschwergewichte Roche (+0,9%) und Novartis (+0,4%). Roche kann mit einer Zusage der US-Gesundheitsbehörde FDA punkten, wonach sie den Zulassungsantrag für eine Kombinationstherapie beschleunigt bearbeiten wird.

Darüber hinaus gehören Pharmawerte neben Versicherern in dem aktuellen Umfeld laut Händlern zu den bevorzugten defensiven Alternativen der Investoren. Swiss Re (+0,4%) und Zurich (+0,3%) gewinnen denn auch beide hinzu.

Im Gegenzug seien Medizinaltechniker wie Sonova (-1,2%) derzeit weniger gefragt, ergänzt der Händler. Bei dem Spezialisten für Hörsysteme machten sich vor den anstehenden Halbjahreszahlen kommende Woche Sorge um die Gewinnentwicklung bemerkbar. Zudem seien Medizinaltechniker hoch bewertet, was sich im breiten Markt belastend auf die Notierungen von Medartis, Coltene und Siegfried auswirke, die um 1,3 bis 0,5 Prozent fallen.

Unter den Blue Chips fallen noch Zykliker wie Dufry, Sika und LafargeHolcim mit Kursgewinnen zwischen 1,1 und 0,4 Prozent auf. Der Baustoffkonzern trennt sich von seinem Indonesien-Geschäft, was von Analysten freundlich bewertet wird.

Zu auffälligen Kursbewegungen tragen im breiten Markt noch Analystenkommentare bei. So sorgt eine Kurszielsenkung bei Arbonia für Kursverluste von 4,4 Prozent, während eine Hochstufung bei Valiant die Papiere um 3,6 Prozent anschiebt.

Der Röntgenspezialist Comet (-4,0%) steht unter Druck, nachdem das Unternehmen aus Anlass des Investorentages mitteilte, auf eine Zielsetzung für die Jahre 2019 und 2020 zu verzichten. (awp/mc/ps)

SIX Swiss Exchange

