Basel – Die Bâloise hat im laufenden Jahr nach neun Monaten etwas weniger an Prämien eingenommen als noch im Jahr davor. Das hat einen Grund: Wie die Konkurrenz neigen auch die Basler in dem von den tiefen Zinsen belasteten Lebensversicherungsgeschäft zur Vorsicht. Besser läuft es in der Nichtlebenversicherung, wo die Gruppe besonders in Belgien und in Luxemburg wächst.

In den Monaten Januar bis September sank das Geschäftsvolumen der Bâloise mit minus 2,1 Prozent auf 7,07 Milliarden Franken aber etwas weniger stark als noch im Halbjahr (-3,6%). Um Währungseffekte bereinigt, also in Lokalwährungen, resultierte ein Volumenrückgang von beinahe 5 Prozent, teilte die Gruppe am Mittwoch mit.

Ausschlaggebend für die auf den ersten Blick negative Geschäftsentwicklung ist das Lebengeschäft. Da tritt die Bâloise beim Zeichnen von Neugeschäft mit langfristigen Zinsversprechen bewusst auf die Bremse. In Zeiten tiefer Zinsen ist dieses Geschäft kaum profitabel zu betreiben und muss mit viel Kapital ausgestattet werden. Allerdings hat sich das Geschäft im dritten Quartal erholt.

Gewollter Rückgang am Heimmarkt

Das Prämienvolumen in der Lebensparte nahm in der Folge um 5,5 Prozent auf 2,71 Milliarden Franken ab. Den Grossteil des Lebengeschäfts betreibt die Bâloise in der Schweiz, wo die Einnahmen um 8,0 Prozent zurückgegangen sind. Das noch kleine Geschäft in Belgien wuchs hingegen um 11 Prozent.

Hierzulande setzten die Firmen in der beruflichen Vorsorge vermehrt auf teilautonome Lösungen wie „Perspectiva“ von der Basler Versicherung, so die Mitteilung weiter. Da tragen die Kunden die Anlagerisiken selbst, während in der Vollversicherung ein Rundumschutz geboten wird. „Perspectiva“ wachse stark und baue die Kundenzahl deutlich aus.

Die Prämien mit Anlagecharakter, das sogenannte Unit-Linked-Geschäft, gingen nach neun Monaten um 9,0 Prozent auf 1,48 Milliarden Franken zurück. Dabei legte die Bâloise in Belgien und Deutschland mit dem Verkauf fondsgebundener Lebensversicherungen stark zu. An dem für die Einheit wichtigsten Verkaufspunkt Luxemburg sank das Volumen wegen saisonaler Schwankungen in gewissen Märkten um 23 Prozent.

In Belgien auf dem Vormarsch

Gut entwickelt sich der Nichtlebenteil, wo alle Einheiten der Bâloise zum Wachstum beigetragen hätten. Insgesamt stiegen die Prämieneinnahmen im Nichtlebengeschäft um 5,7 Prozent auf 2,87 Milliarden Franken.

Um je 12 Prozent wuchs die Bâloise in Belgien und Luxemburg. Damit trugen die in Belgien vor einiger Zeit gestarteten Wachstumsinitiativen erneut Früchte. Den von Versicherungsbrokern dominierten belgischen Markt baut die Bâloise zum zweiten wichtigen Pfeiler neben dem Heimmarkt auf. Dort nahm das Volumen um moderate 1,6 Prozent zu.

Aussicht auf „attraktive“ Dividende

Mit den Geschäftszielen für das laufende Jahr sieht sich der Versicherer auf Kurs. Firmenchef Gert de Winter zeigte sich in der Mitteilung zuversichtlich, dass auch im Jahr 2018 Barmittel von über 400 Millionen Franken in die Holding zurückfliessen werden. Damit werde die Basis gelegt, um die „attraktive Ausschüttungspolitik“ weiterzuführen.

Mit dem vor rund zwei Jahren ins Leben gerufenen „Simply Safe“-Programm zielt die Bâloise darauf ab, bis 2021 Barmittel in Höhe von 2 Milliarden Franken zu erarbeiten. Bereits im vergangenen Jahr gelang es, mit 415 Millionen Franken viel Geld an die Holding zu übertragen.

Mit Blick in die Zukunft hofft die Bâloise auf steigende Zinsen. Die immerhin auf tiefem Niveau stabilere Zinssituation, gepaart mit der laufenden Verschiebung von Geschäft in Produkte mit einem geringeren Risikokapitalbedarf, werde sich aber positiv auf das Ergebnis auswirken, hiess es. In der Nichtlebenversicherung zielt die Gruppe weiterhin auf einen Schaden-Kostensatz von 90 bis 95 Prozent ab. (awp/mc/pg)

