Wiesbaden – Die deutsche Wirtschaft ist in den Sommermonaten erstmals seit mehr als drei Jahren wieder geschrumpft. Im dritten Quartal sei die Wirtschaftsleistung im Quartalsvergleich um 0,2 Prozent gesunken, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden in einer ersten Schätzung mit. Volkswirte hatten für die Monaten Juli bis September im Mittel mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gerechnet, aber nur um 0,1 Prozent.

Im dritten Quartal gab es den ersten Rückgang der Wirtschaftsleistung seit Anfang 2015. Der zuvor kräftige Aufschwung wurde damit vorerst unterbrochen. Im zweiten Quartal war die grösste europäische Volkswirtschaft noch um 0,5 Prozent und im Auftaktquartal um 0,4 Prozent im Quartalsvergleich gewachsen.

„Erst einmal nur eine Delle“

Den Rückgang im Sommer erklärte das Bundesamt vor allem mit der aussenwirtschaftlichen Entwicklung: „Nach vorläufigen Berechnungen gab es im dritten Quartal weniger Exporte, aber mehr Importe als im zweiten Quartal des Jahres“, hiess es in der Mitteilung.

„Voraussichtlich ist das aber erst einmal nur eine Delle“, kommentierte Chefvolkswirt Uwe Burkert von der Landesbank Baden-Württemberg die Daten. Er sieht die Ursache für den Dämpfer ausserdem in Sonderfaktoren der Autoindustrie. Für das Schlussquartal rechnete Burkert wieder mit einem Wachstum in der Grössenordnung von um 0,5 Prozent zum Vorquartal.

Auch im Jahresvergleich fielen die Daten zur Wirtschaftsleistung enttäuschend aus. In dieser Betrachtung meldete das Bundesamt für das dritten Quartal bereinigt einen Zuwachs um 1,1 Prozent. Analysten hatten hier einen Anstieg um 1,3 Prozent erwartet. (awp/mc/pg)