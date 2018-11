Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt hat nach einem äusserst schwachen Wochenauftakt zunächst auch am Dienstag weiter deutlich an Terrain verloren, ehe die kräftigen Avancen der defensiven Schwergewichte dem Leitindex SMI bis an die Schwelle von 8’800 Punkten zurückführten. Das Gros der Aktien, allen voran Banken und Technologietitel, stehen aber nach wie vor unter grossem Druck. Die geopolitischen Sorgen belasten nach wie vor die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten. Das hat am Vorabend auch an der Wall Street zu grossen Verlusten geführt und am Dienstag sowohl in Asien als auch in Europa weitere Abgaben zur Folge.

Bei den Anlegern habe die Skepsis wieder die Oberhand gewonnen, meinte ein Händler. Diese sei in erster Linie Ausdruck von der Furcht einer Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Gleichzeitig belasten aber auch Brexit-Sorgen und der anhaltende Budgetstreit der EU mit Italien. Während die britische Premierministerin Theresa May mit einer Abfuhr der Brexit-Plänen im Parlament rechnen muss, will Italien den von der EU-Kommission zurückgewiesenen Budgetvorschlag nicht anpassen. Am Nachmittag stehen noch Zahlen zum US-Bausektor auf dem Kalender, die nach zuletzt Anzeichen einer Abkühlung mit Spannung erwartet werden.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert bis um 10.55 Uhr noch 0,17 Prozent auf 8’797,37 Punkte nachdem er zuvor bis auf ein Tief bei 8’750 Zähler abgerutscht war. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) sinkt aktuell um 0,68 Prozent auf 1’357,79 Stellen und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,12 Prozent auf 10’300,26 Punkte. Die Verlierer behalten im SLI die Oberhand: Derzeit verzeichnen 23 Titel Verluste und sieben legen zu.

Am Tabellenende bei den Blue Chips haben sich die Aktien von Julius Bär (-6,3%) festgesetzt. Der Vermögensverwalter habe im Ausweis des Zwischenberichts zu den ersten zehn Monaten insbesondere mit der Bruttomarge und auch mit einer Verschlechterung bei der Cost/Income-Ratio enttäuscht, hiess es.

Die allgemeine Marktschwäche setzt auch die Grossbanken unter Druck: UBS verlieren 2,5 Prozent und Credit Suisse 3,7 Prozent. Die Deutsche Bank hat in einer Sektorstudie die Kursziele beider Banken gesenkt, Goldman Sachs jenes der CS. Der US-Broker hat seine Prognosen für verschiedene europäische Banken mit einer grossen Investment-Banking-Einheit nach unten revidiert.

Bei den Zyklikern fallen nach dem Ausverkauf in den USA auch hiesige Technologietitel wie Temenos (-3,1%) oder Logitech (-1,5%) mit deutlichen Verlusten auf. Die Luxusgütertitel Swatch und Richemont (je -1,3%) verlieren trotz guter Uhrenexportdaten im Oktober. Insbesondere die Entwicklungen in den drei wichtigsten Märkten Hongkong, USA und China mit zweistelligen Wachstumsraten seien beeindruckend, so ein Händler. Die Frage bleibt, ob diese Entwicklung bei den Händlern auch tatsächlich die Konsumentenstimmung der Chinesen korrekt widerspiegle.

Die Schwergewichte Novartis (+1,1%), Nestlé (+0,8%) und Roche (+0,6%) dagegen bieten dem SMI mit ihrer defensiven Ausrichtung eine gute Stütze.

Sonova klettern nach schwachem Beginn nun um 1,4 Prozent in die Höhe. Der Hörgerätehersteller hat mit den Halbjahreszahlen die Vorgaben der Analysten zumeist verfehlt, bekräftigte aber dennoch den Ausblick für das Gesamtjahr.

Am breiten Markt fallen Panalpina mit einem Plus von 8,0 Prozent auf, nachdem Präsident Peter Ulber den Rücktritt angekündigt hat. Ulber, der auch im Stiftungsrat des Grossaktionärs Göhner-Stiftung sitzt, stand vor allem vonseiten des Grossaktionärs Cevian in der Kritik. Nun könnte Panalpina zu einem Übernahmekandidaten avancieren, lautet nun die Erwartung am Markt.

Derweil muss die Thurgauer Kantonalbank (+1,0%) einen neuen Chef suchen. Der jetzige CEO Heinz Huber übernimmt den Vorsitz bei der Raiffeisen-Gruppe.

Die Papiere des in einer Neuausrichtung befindenden Messebetreibers MCH Group verlieren 2,4 Prozent. MCH hat sich dazu entschieden, die Publikumsmessen Züspa und Comptoir Suisse künftig nicht mehr durchzuführen. (awp/mc/ps)

