Zürich – Nach dem von Kursverlusten geprägten Wochenstart, hat sich die Lage am Schweizer Aktienmarkt am Mittwoch vorerst beruhigt. Angeführt von Zyklikern und Finanzaktien erholt sich der Leitindex SMI und rückte dabei bis auf die Marke von 8’800 Punkten vor. Etwas gebremst wird die Erholung von den Abgaben des Schwergewichts Novartis, während sich Anleger und Analysten beim Uhrenkonzern Swatch vor einer sich spürbar abschwächenden Kauflust in China sorgen.

Noch sei auf dem Parkett keine Panik auszumachen, meinte ein Händler mit Blick auf den Kursrutsch der vergangenen Tage und die heutige Erholung. Das sei eigentlich eine schlechte Nachricht, denn Korrekturen an den Börsen würden zumeist mit einem Ausverkauf mit hohen Umsätzen abgeschlossen. Beides sei aber bislang noch nicht eingetreten, so der Händler. Im weiteren Handelsverlauf rücken im Vorfeld des morgigen „Thanksgiving“-Feiertags eine Reihe von US-Konjunkturdaten, wie Frühindikatoren oder Häuserdaten, in den Fokus. Der Häusermarkt hatte zuletzt geschwächelt.

Bis um 10.55 Uhr rückt der Swiss Market Index (SMI) um 0,32 Prozent auf 8’797,39 Punkte vor. Das Tageshoch wurde bei 8’822 Stellen gesetzt. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt derzeit 0,44 Prozent auf 1’358,32 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,23 Prozent auf 10’284,70 Zähler. Bei den Blue Chips stehen sich zwanzig Gewinner und zehn Verlierer gegenüber.

Die Gewinner werden von AMS (+4,0%) angeführt. Die Titel des Halbleiterherstellers und Apple-Lieferanten sind zuletzt vom Kursrutsch am Technologiesektor stark in Mitleidenschaft gezogen worden und holen nun einen Teil des verlorenen Terrains auf. Weiteren Tech-Titeln wie Logitech (-0,7%) oder Temenos (-0,4%) gelingt dies hingegen nicht.

Bei den Zyklikern behalten aber die Gewinner die Oberhand. Avancen sind etwa bei Kühne+Nagel (+1,1%) zu sehen. Kühne hat den auf zeitkritische Transporte spezialisierten Logistiker Quick International Courier übernommen. Damit soll das Angebot im schnell wachsenden Bereich Flug-, Pharma- und Gesundheitsindustrie ausgebaut werden.

Weiter verteuern sich Sonova um 1,6 Prozent, Adecco um 1,0 Prozent oder SGS mit einer Ratingerhöhung um 1,1 Prozent. Hingegen rutschen Swatch (-2,2%) weiter auf neue Jahrestiefstkurse ab. Mit UBS und der Royal Bank of Canada haben zwei weitere Insitute das Rating gesenkt. Bei der UBS geht man von einer länger andauernden Verlangsamung des Wachstums aus, was am Markt noch unterschätzt werde.

Auf dem Vormarsch sind die Grossbanken UBS (+1,7%) und Credit Suisse (+0,8%), die am Montag und Dienstag im SMI mit zu den grössten Verlierern gezählt hatten. Noch deutlicher fielen diese Woche Julius Bär zurück. Am Dienstag hatte der enttäuschende Zwischenbericht zu den ersten zehn Monaten die Aktie mit mehr als 7 Prozent belastet. Derzeit verlieren die Papiere 0,1 Prozent. Mehrere Analysten haben ihre Kursziele nach unten revidiert, oder wie HSBC sogar das Rating gesenkt.

Bei den Schwergewichten verlieren Novartis 0,7 Prozent und dämpfen so die Markterholung. Am Dienstagabend hatte die US-Gesundheitsbehörde FDA einen Warnhinweis für das Multiple-Sklerose-Mittel Gilenya veröffentlicht. Darin warnt die Behörde, dass sich die Krankheit bei Patienten deutlich verschlimmern kann, wenn sie das Mittel absetzen. Die beiden weiteren Schwergewichte Roche (+0,6%) und Nestlé (+0,1%) gewinnen dagegen an Wert.

Am breiten Markt fallen die Aktien des Halbleiterherstellers U-blox (-11%) weiter zurück. U-blox hat die Ziele fürs laufende Geschäftsjahr erneut senken müssen. Die zweite Gewinnwarnung innert drei Monate erklären Analysten mit der schwachen Nachfrage vor allem aus China.

Santhera büssen nach Bekanntgabe eines Millionendeals mit dem Baselbieter Pharmaunternehmen Idorsia bei hoher Volatilität um 6,1 Prozent ein. Der Deal ist mit einer Kapitalerhöhung von Santhera verbunden. Dabei verkauft Idorsia an Santhera eine Sublizenz für einen Wirkstoffkandidaten. Die Idorsia-Aktien ziehen leicht um 0,3 Prozent an.

Weiter zulegen können Panalpina (+4,3%), die bereits am Vortag mit der Bekanntgabe des Abgangs von Präsident Peter Ulber mit dem Aufkommen von Übernahmephantasien zulegten. Nun hat Goldman Sachs das Rating erhöht. (awp/mc/ps)

