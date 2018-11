Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt verbucht am Freitag nur moderate Gewinne. Impulse sind einen Tag nach Thanksgiving in den USA rar und viele Amerikaner gönnen sich ein verlängertes Wochenende, um am „Black Friday“ von grossen Rabatten für erste Weihnachtseinkäufe zu profitieren.

Die bislang veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und der Eurozone fielen enttäuschend aus und dämpften die Stimmung am Markt zusätzlich. Es würden Sorgen geschürt, ob die Wirschaft nach einem schwachen dritten Quartal damit im November die Wende schaffe, kommentierte ein Händler. Am Nachmittag rücken dann die entsprechenden US-Einkaufsmangerindizes in den Fokus.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt gegen 10.50 Uhr 0,09 Prozent auf 8’788,86 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt um 0,23 Prozent auf 1’362,90 Zähler zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,08 Prozent auf 10’295,51 Zähler.

Einer der klaren Gewinner sind Kühne+Nagel mit plus 3,1 Prozent nach einer Hochstufung durch die UBS. Der Markt schätze die Aussichten für den Logistiker zu pessimistisch ein, urteilen die Analysten. Die UBS rechnet gar für die schlimmsten Szenarien einer möglichen Handelsstreit-Eskalation noch mit Handelswachstum. Zudem hält das Unternehmen gemäss Aussagen von Konzernchef Detlef Trefzger gegenüber Bloomberg Ausschau nach Grossakquisitionen.

Derweil legen die zuletzt stark gebeutelten AMS um 3,7 Prozent zu.

Von deutlicheren Zuwächsen abgehalten wird der SMI derzeit durch die leichten Verluste der Schwergewichte Nestlé, Roche und Novartis (je -0,1%). Von Novartis gab es eigentlich gute Nachrichten – der Pharmakonzern hat von der EU die Zulassung für Luxturna erhalten, eine Gen-Therapie zur Behandlung einer seltenen Form von vererbbarem Sehverlust.

Aktien der Credit Suisse zeigen sich von einer Abstufung durch die Royal Bank of Canada (RBC) unbeeindruckt und gewinnen 0,3 Prozent. UBS zeigen sich quasi unverändert, obwohl sie mit einer leichten Kurszielsenkung durch RBC davongekommen sind. Allerdings soll laut Händlern die italienische Mediobanca die Titel abgestuft haben.

In der zweiten Reihe profitieren Belimo von einer positiven Ersteinschätzung der Privatbank Berenberg und legen um 1,1 Prozent zu. Calida steigen nach einem Interview mit CEO Reiner Pichler um 0,7 Prozent. Derweil versilbern einige Anleger bei Bobst (-3,1%) die kräftigen Vortagesgewinne von 6,7 Prozent. Vontobel hatte die Titel am Donnerstag mit „Buy“ gestartet.

Kaum für Erleichterung sorgt die Nachricht der Barry Callebaut-Aktionäre der Familie Jacobs bezüglich einer Verkaufssperre ihrer verbleibenden Anteile. Nachdem sich Renata Jacobs, Nathalie Albin-Jacobs und Nicolas Jacobs in der vergangenen Woche Aussagen von Goldman Sachs zufolge von 2,7 Prozent der Aktien getrennt hatten, stimmten sie nun einer Verkaufssperre der übrigen Anteile bis Mitte März 2019 zu. Die Aktien, die vor einer Woche deutlich nachgegeben hatten, stehen mit 0,4 Prozent nun wiederum im Minus. (awp/mc/ps)

