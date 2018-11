Genf / Zürich – Barclays gibt heute die Ernennung von Jean-Damien Marie als Head of Investments EMEA im Bereich Private Bank & Overseas Services bekannt. Diese Funktion wird er ab sofort von Genf aus wahrnehmen.

Jean-Damien Marie bringt über 20 Jahre Erfahrung in der privaten Vermögensverwaltung in der Schweiz mit. Mit seiner umfassenden Private Banking- und Anlageexpertise wird er das Team Private Bank & Overseas Services bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie in der gesamten Region EMEA unterstützen. Er wird für die Entwicklung und Positionierung von Barclays als Best-in-Class in der Beratung und Führung von Verwaltungsmandaten sowie als führender Anbieter von Sales-, Trading- und Transaktionsideen im Raum EMEA verantwortlich sein. Sein Büro hat er in Genf haben.

Jean-Christophe Gerard, Head of Investments, Private Bank & Overseas Services, Barclays, sagt: „Die Ernennung von Jean-Damien bringt unsere Pläne, unserer Fähigkeiten zu stärken, deutlich voran. Er wird eine wichtige Rolle dabei spielen, uns bei der Entwicklung massgeschneiderter Anlagelösungen für unsere Kunden zu unterstützen.“

Gérald Mathieu, Chief Executive Officer, Schweiz, Private Banking & Overseas Services, Barclays, ergänzt: „Barclays in der Schweiz hat den Auftrag für ein starkes, nachhaltiges Wachstum. Dies wird ermöglicht durch die Fokussierung auf die Gewinnung der besten Talente der Branche, einen strategischen Fokus auf lösungsorientierten Ansätzen für Kunden, den Zugang zu Firmen- und Investmentbankdienstleistungen sowie mittels Investition in diese Plattform. Wir haben eine lange Tradition in der Schweiz und sind stolz auf unsere Herkunft, wie auch auf unsere Fähigkeit, unseren Kunden einzigartige Verbindungen mit Grossbritannien anbieten zu können.“ (Barclays/mc/ps)

