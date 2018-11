Frankfurt – Der Euro ist am Dienstag zum US-Dollar etwas gefallen. Im Vormittagshandel kostet die Gemeinschaftswährung 1,1324 Dollar und damit etwas weniger als im asiatischen Handel. Zum Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,1318 wenig verändert. Der Dollar stieg zum Franken vorübergehend wieder über Parität. Aktuell notiert er mit 0,9997 wieder knapp darunter.

Am Devisenmarkt ist der Handelsstreit zwischen den USA und China wieder stärker in den Fokus gerückt. Wenige Tage vor einem angepeilten Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping hatte Trump in einem Interview mit dem „Wall Street Journal“ signalisiert, an der für Anfang 2019 geplanten Erhöhung der Strafzölle gegen China festhalten zu wollen. Es sei „höchst unwahrscheinlich“, dass er auf Pekings Bitte eingehen werde, von der Erhöhung abzusehen, sagte Trump.

Warten auf US-Daten

Im Tagesverlauf dürften Anleger zum einen auf amerikanische Konjunkturdaten blicken. Veröffentlicht werden Zahlen vom Immobilienmarkt und zur Verbraucherstimmung. Zum anderen stehen einige Reden von US-Notenbankern auf dem Programm, darunter vom stellvertretenden Vorsitzenden der Federal Reserve, Richard Clarida. Marktteilnehmer erhoffen sich Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Fed. (awp/mc/ps)

EZB-Referenzkurse