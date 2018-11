Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt zeigt am Mittwochvormittag keine klare Richtung. Zu Börsenbeginn hatte noch ein neuer Optimismus in Bezug auf eine Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China für gute Stimmung gesorgt. Der Leitindex SMI gab die Gewinne aber teileweise wieder ab und pendelt derzeit um die Marke von 8’900 Punkten.

Wirtschaftsberater Larry Kudlow hatte am Vorabend von einer „guten Chance“ gesprochen, mit China zu einer Einigung zu gelangen. Ein Kommentator wertete dies nicht zuletzt als Verhandlungstaktik im Vorfeld des Treffens von US-Präsident Trump mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping am G20-Gipfel. Am Abend wird eine Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell in den Fokus der Märkte rücken. Einige Marktteilnehmer hoffen auf Signale, dass das Fed das Tempo der Zinsschritte nach der Erhöhung im Dezember drosseln könnte.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 11.20 Uhr um 0,05 Prozent im Plus auf 8’902,49 Punkten. Der Swiss Leader Index (SLI) verliert 0,01 Prozent auf 1’379,64 Zählern und der breite Swiss Performance Index (SPI) steigt 0,10 Prozent auf 10’426,31 Zähler. Von den 30 SMI/SLI-Titeln notieren 18 im Plus, elf im Minus und einer unverändert.

Die deutlichsten Gewinne im SMI/SLI entfallen auf die volatilen AMS (+4,7%), die allerdings weiterhin in der Nähe ihres Jahrestiefs notieren. Auch weitere typische Zykliker wie Adecco (+0,8%) oder die Luxusgüterwerte Swatch (+0,9%) und Richemont (0,5%) gehören zu den klareren Gewinnern.

Bei den Pharma-Schwergewichten stehen vor allem Roche (+1,0%) klar im Plus während Novartis (+0,1%) am Vormittag keine klare Richtung gefunden haben. Die Roche-Tochter Genentech hatte am Vorabend die Übernahme einer US-Biotechfirma bekanntgegeben, die im Bereich der Entzündungshemmer tätig ist.

Für Druck auf die Indizes sorgt dagegen das dritte SMI-Schwergewicht Nestlé (-0,2%). Gemäss einem Bericht der „Financial Times“ ist der Schweizer Nahrungsmittelkonzern im Bieterrennen mit Konkurrent Unilever um das indische Nahrungsmittelgeschäft von GlaxoSmithKline (GSK) im Hintertreffen.

Durchzogen ist das Bild auch bei den Grossbankentiteln CS (+0,1%) und UBS (-0,8%). Deutlich im Minus notieren Julius Bär (-0,9). Laut einem unbestätigten Medienbericht ist der Zürcher Vermögensverwalter in Verhandlung mit der spanischen Bank Santander über einen Teil des Lateinamerikageschäfts.

Klares Verlierer im SMI sind nach einem freundlichen Start mittlerweile LafargeHolcim (-1,0%). Der Zementkonzern hält am Berichtstag einen Investorenanlass in Grossbritannien ab, an dem er seine Prognosen bestätigt hat. Analysten werten die Aussagen in ersten Statements insgesamt als erfreulich, offenbar zeigen sich die Investoren bisher aber noch nicht überzeugt.

Am breiten Markt profitieren die Titel des Flughafens Zürich (+0,7%) von einer Erhöhung des Ratings auf „Outperform“ durch die Analysten von Mainfirst. Die zuletzt stark unter Druck gestandenen U-Blox-Aktien (+,8%) haben sich erholt, obwohl das UBS-Research sein Kursziel für die Titel des Thalwiler Halbleiterherstellers deutlich gesenkt und seine Verkaufsempfehlung bekräftigt hat.

Arbonia notieren unverändert. Der Bauzulieferer strukturiert das Heizkörpergeschäft um und verlagert die Fertigungskapazitäten des belgischen Vasco-Produktionsstandorts Zedelgem in die Werke im deutschen Plattling und im niederländischen Tubbergen. Dabei sollen 80 Arbeitsplätze wegfallen.

Die Titel des Werkzeugmaschinenherstellers Starrag (+5,1%) zeigen sich von einer Senkung der Gewinnschätzungen durch Vontobel wenig beeindruckt. (awp/mc/ps)

