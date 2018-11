Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt fährt am Donnerstagvormittag deutliche Kursgewinne ein. Besonders Techwerte gehen auf Erholungsjagd. Sie profitieren von Spekulationen um langsamere Zinsanhebungen in den USA. Diese wurden am Vorabend von einer Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell genährt. Der aktuelle Leitzins liegt laut Powell nur etwas unter dem Niveau, das als neutral gelten kann, bei dem also das Wirtschaftswachstum weder gestützt noch belastet wird.

Nach Powells Rede dürften die Investoren nun das Augenmerk auf das Treffen von US-Präsident Trump und Chinas Präsident Xi Jinping am G20-Gipfel in Argentinien richten. Der Gipfel findet am Freitag und Samstag in Buenos Aires statt. Anleger hoffen auf einen Waffenstillstand im Handelsstreit. Zugleich fürchten sie sich auch vor Enttäuschungen.

Der Swiss Market Index (SMI) zieht gegen 10.50 Uhr um 0,92 Prozent auf 8’976,34 Punkte an. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 1,15 Prozent auf 1’393,47 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,94 Prozent auf 10’512,13 Stellen. Alle Blue Chips mit Ausnahme von Roche liegen im Plus.

Am steilsten nach oben zeigen die Kurse der Techwerte. Die volatilen Titel des Chipunternehmens AMS ziehen mit einem Plus von 7,6 Prozent allen davon. Die Bankensoftwarefirma Temenos gewinnt 4,1 Prozent und der Computerzubehörhersteller Logitech 3,5 Prozent. Zuvor waren bereits die Techwerte in den USA auf Erholungskurs eingeschwenkt. Sollten die Zinsen langsamer steigen, könnten diese von steigenden IT-Investitionen profitieren, hiess es am Markt.

Auch zyklische Titel wie Schindler (+2,1%), Geberit (+1,9%) und Sika (+2,0%) rücken deutlich vor. Adecco (+1,9%) profitieren zusätzlich von einer Hochstufung durch Goldman Sachs. Die US-Bank empfiehlt die Titel neu zum Kauf, zuvor lautete das Rating auf „neutral“.

Swiss Life (+1,8%) punkten derweil anlässlich eines Investorentages mit neuen Zielen, einer höheren Ausschüttungsquote und einem Aktienrückkauf. Die von der Swiss Life für die neue Strategieperiode 2019 bis 2021 gesetzten Ziele seien insgesamt ambitiös und aus Aktionärssicht vorteilhaft, kommentierte etwa die ZKB.

Auch die beiden Schwergewichte Nestlé (+1,1%) und Novartis (+1,3%) tragen mit ihren Kursgewinnen kräftig zum SMI-Plus bei. Roche (-0,1%) dagegen liegen als einzige Blue Chip im Minus. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat das erste Biosimilar für das Krebsmittel zugelassen. Roche hatte seine Investoren allerdings bereits darauf vorbereitet, dass nach Europa auch die USA erste Biosimilars für Rituxan zulassen dürften.

Am unteren Ende des SMI/SLI-Tableaus sind zudem auch die Banken zu finden: Credit Suisse (+0,3%), Julius Bär (+0,4%) und UBS (+0,4%) legen nur leicht zu. Für Julius Bär hat die CS am Morgen das Kursziel etwas gesenkt.

Im breiten Markt sorgen Kapitalbeschaffungen für rote Kurse. So reagieren die Cosmo-Aktien (-15,2%) mit einem deutlichen Kurseinbruch auf die erfolgreich platzierte Wandelanleihe von 175 Millionen Euro. Das Biochemieunternehmen Kuros (-12,9%)lässt seine Aktionäre am heutigen Donnerstag über die geplante Kapitalerhöhung abstimmen. Und die Versandapotheke Zur Rose (-7,4%) hat die Bezugsrechtsemission dank einem öffentlichen Angebot abgeschlossen und den Bezugspreis für neue Aktien auf 93 Franken festgelegt.

Auf der anderen Seite fallen Meyer Burger mit Aufschlägen von 4,6 Prozent auf. KTM (+4,1% auf 66,60 Franken) legen zu, nachdem Vontobel das „Buy“-Rating bestätigt und das Kursziel auf 114 von 112 Franken angehoben hat. (awp/mc/pg)

