Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag mit wenig veränderten aber tendenziell tieferen Kursen in die Sitzung gestartet. Dabei wurde vorübergehend auch die Marke von 9’000 Punkten wieder unterschritten. Nach der starken Rally des Vortages tritt bei den Investoren die Vorsicht wieder in den Vordergrund. Die Vorgaben aus Übersee sind gesamthaft wenig aussagekräftig, allenfalls bremsend wirken aber enttäuschende Konjunkturdaten aus der chinesischen Industrie. Die Märkte stünden ganz im Bann des am Freitag startenden G20-Gipfels in Argentinien, hiess es in Marktkreisen. Dies könnte im Tagesverlauf für eine gewisse Volatilität sorgen.

Am Gipfel interessieren vor allem Neuigkeiten zu allfälligen Fortschritten in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China. Eine Begegnung zwischen US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping ist anberaumt. Ob Trump allerdings wirklich einen Deal anstrebt, bleibt nach seinen letzten Tweets unklar. In Marktkreisen jedenfalls wird das Treffen als „Showdown“ bezeichnet. Eher für pessimistische Vorahnungen sorgt der Umstand, dass bei dem Treffen der für seine harte Haltung gegenüber China bekannte Berater von Trump, Peter Navarro, dabei sein soll.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.15 Uhr 0,13 Prozent tiefer bei 9’003,57 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsst 0,22 Prozent auf 1’393,14 Punkte ein und der breiten Swiss Performance Index (SPI) 0,07 Prozent auf 10’534,53 Punkte. Bei den Blue Chips kommt auf zwei Verlierer ein Gewinner.

Von den am Vortag sehr gesuchten Techwerten fallen AMS (-2,3%) als grösste Verlierer und Logitech (-0,6%) wieder mehr oder weniger deutlich zurück, während sich Temenos (+0,3%) in positivem Terrain halten.

Zu den grössten Verlierern zählen nebst Dufry (-1,4%) vor allem die Banken, so geben Julius Bär 1,2 Prozent nach, UBS 0,9 Prozent und CS 0,8 Prozent.

Auch Swiss Life (-0,7%), welche am Vortag im Zusammenhang mit einem wohlwollend kommentierten Investorentag noch deutlich anzogen, geben einen Teil der Gewinne wieder her.

Gesucht sind dagegen Geberit (+0,9%) oder Vifor Pharma (+0,8%). (awp/mc/pg)

