Zürich – Patrick Heymann, derzeit Head of Legal Affairs bei Swiss International Air Lines, wird per 1. Februar 2019 Chief Commercial Officer und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Ferienfluggesellschaft Edelweiss.

In seiner aktuellen Position verantwortet der 44jährige Patrick Heymann seit Februar 2017 die Rechtsabteilung von Swiss. Davor war er für Swiss in verschiedenen Positionen im Ausland tätig. Im Jahr 2009 wurde er zum Country Manager Russia & Ukraine mit Arbeitsort Moskau ernannt, bevor er 2014 in New York die Leitung der Swiss Vertriebs- und Marketingorganisation für die Märkte USA, Kanada und Lateinamerika übernahm.

Patrick Heymann folgt auf Alain Chisari, welcher auf September dieses Jahres zum Mutterkonzern Lufthansa Group nach Singapur als Vice President Sales Asia Pacific gewechselt hat. (mc/pg)

Edelweiss