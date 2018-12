Wallisellen – NetApp, einer der führenden Spezialisten für Datenmanagement in der Hybrid Cloud, stellt auf der NetApp Insight Barcelona 2018 neue Datenservices und Lösungen vor, mit denen Unternehmen innovativ in der Cloud agieren können. Zu den neuen Angeboten gehören eine verlängerte Verfügbarkeit der Vorschauversion von Microsoft Azure NetApp Files, die erweiterte Verfügbarkeit von NetApp Cloud Volumes für die Google Cloud Platform und NetApp SaaS Backup für Salesforce. Als führender Anbieter von Hybrid-Cloud-Lösungen befähigt NetApp Anwender, branchenführende Public-Cloud-Services auf einfache Weise für ihre Daten zu nutzen. Dadurch können Unternehmen sowohl schneller auf Veränderungen am Markt als auch auf neue Kundenanforderungen reagieren.

Schon heute setzt ein Grossteil der Unternehmen in aller Welt Daten als strategischen Vorteil ein. Um bessere Entscheidungen treffen zu können, ist ein Einsatz der Cloud unerlässlich. Denn Cloud-Computing unterstützt entscheidend dabei, die Kundenzufriedenheit zu steigern und neue Umsatzquellen zu erschliessen. Doch damit das volle Potenzial der Cloud auch ausgeschöpft werden kann, müssen Unternehmen ihre Daten integrieren, schützen und optimieren. Seit Einführung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) stellt dies eine noch grössere Herausforderung dar, die Fachwissen zu Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen erfordert. Die Data-Fabric-Strategie von NetApp unterstützt Sie bei der Bewältigung dieser Herausforderung.

„Unternehmen entscheiden sich immer häufiger für Cloud-First-Strategien. Nehmen sie eine digitale Transformation auf Businessebene vor, geht es bei der Cloud nicht nur um die Auswahl aus bestimmten Produkten oder Servicebereitstellungsmodellen wie Public, Private oder Hybrid Cloud“, so Stewart Bond, Director of Data Integration and Integrity Research bei IDC. „NetApp nutzt eine Kombination aus Technologie, Partnerschaft, Geschäftsmodell und Vision, um integrierte sowie verlässliche Datenservices für die Hybrid Cloud kundengerecht bereitzustellen.“

„Aufbauend auf den vielen Produkten, die wir im Oktober auf der Insight Las Vegas vorgestellt haben, ist die diesjährige europäische Veranstaltung ein wichtiges Beispiel für die dynamische und vielfältige Strategie Europas zu einer datenfokussierten Transformation“, sagte Alex Wallner, NetApp Senior Vice President und General Manager EMEA. „Die DSGVO dient heute weltweit als Modell für die Datenregulierung. Daher wollen unsere Kunden ihre Daten mithilfe von Best Practices schützen, anreichern und optimieren. Mit der Erweiterung unseres NetApp Cloud-Angebots können wir diese Herausforderung bewältigen.“

Innovation – inspiriert durch die Cloud

Azure NetApp Files ist ein Azure-Fileservice, der auf der NetApp ONTAP-Technologie basiert und von Microsoft sowohl vertrieben als auch unterstützt wird. Der hybride Dateidienst bietet Speicher- und Datenmanagement-Funktionen der Enterprise-Klasse. So können dateibasierte Workloads in Azure verschoben und bereitgestellt werden.

Derzeit ist Azure NetApp Files bereits in einigen Regionen als Vorschauversion testbar. Dieses Angebot wird in Kürze um weitere Azure-Regionen in Amsterdam, Dublin und South Central der Vereinigten Staaten erweitert sowie in den kommenden Monaten weiter ausgebaut.

Darüber hinaus kündigt NetApp die Erweiterung seines Cloud Volumes Service für die Google Cloud Platform auf die Region EU-West3 an. Diese Erweiterung unterstützt Unternehmen bei Folgendem:

Beschleunigung datenbasierter Entscheidungen durch Auslagerung von Analysen in die Cloud

Schutz von Datenbanken in High-Performance-Fileservices in der Cloud für responsive Tests sowie Iterationen verschiedener Applikationen und Workloads mit der Möglichkeit zur schnellen Wiederherstellung der Originaldatenbank

schnellere Amortisierung durch das Automatisieren von Entwicklungs- und Testumgebungen mit der Möglichkeit, mehrere hundert Umgebungen zu vervielfältigen

Datenschutz in der Cloud

Die allgemeine Verfügbarkeit von NetApp SaaS Backup für Salesforce ist eine zusätzliche Ergänzung zum globalen Cloud-Portfolio von NetApp. Sie dient folgenden Zwecken:

Kontrolle sensibler Daten durch vereinfachte, automatisierte Backups und granulare On-Demand-Wiederherstellung

Schutz von Salesforce-Daten vor versehentlicher Löschung, Beschädigung oder Angriffen

Unterstützung datengetriebener Unternehmen bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Über NetApp

NetApp ist einer der führenden Spezialisten für Datenmanagement in der Hybrid Cloud. Mit unserem Portfolio an Hybrid-Cloud-Datenservices, die das Management von Applikationen und Daten über Cloud- und On-Premises-Umgebungen hinweg vereinfachen, beschleunigen wir die digitale Transformation. Gemeinsam mit unseren Partnern helfen wir Unternehmen weltweit, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen und so ihren Kundenkontakt zu erweitern, Innovationen voranzutreiben und Betriebsabläufe zu optimieren.

Weitere Informationen

Börsenkurs bei Google Finance