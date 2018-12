Zürich – Der Procimmo Swiss Commercial Fund II hat zwei weitere Bestandesliegenschaften mit einem Marktwert von insgesamt rund CHF 25.2 Mio. erworben. Es handelt sich um Gebäude in Embrach (ZH) und Oberglatt (ZH).

Die beiden Liegenschaften wurden zeitgleich im November 2018 erworben. Das Gebäude in Embrach (ZH) verfügt über 10‘073 m2 vermietbare Fläche, eine Grundstücksfläche von 5‘063 m2 und einen Marktwert in Höhe von rund CHF 15.5 Mio. Das Gebäude, das als Gewerbe- und Büroliegenschaft genutzt wird, liegt an der Hardhofstrasse 15/17 bzw. befindet sich in einem Industrie- und Gewerbegebiet am nördlichen Rand der Gemeinde Embrach und gilt als überdurchschnittlich gut erschlossen, sowohl was den öffentlichen als auch den individuellen Verkehr betrifft. Die Bruttorendite-IST auf Gestehungskosten beträgt bei dieser Liegenschaft rund 6.6%.

Bei der zweiten Immobilie handelt es sich um eine Liegenschaft in Oberglatt (ZH) mit einer vermietbaren Fläche von 6‘371 m2 (Grundstücksfläche 3‘360 m2) und einem Marktwert von rund CHF 9.7 Mio. Dieses Gebäude an der Wehntalerstrasse 6 wird hauptsächlich für Gewerbe genutzt, es gibt jedoch wie bei der ersten Liegenschaft auch Büroflächen. Die Liegenschaft befindet sich in einem Industrie- und Gewerbegebiet westlich der Gemeinde Oberglatt. Sie ist sehr gut erschlossen, da die Autobahnzufahrt A51 nur wenige Minuten davon entfernt liegt. Bei dieser Liegenschaft beläuft sich die Bruttorendite-IST auf Gestehungskosten auf rund 6.8%.

Das Gesamtfondsvermögen des Procimmo Swiss Commercial Fund II beträgt aktuell rund CHF 410 Mio. (Procimmo/mc)