Das Ranking der kulinarischen Spitzenklasse wird in diesem Jahr vom Restaurant Waldhaus in Leukerbad angeführt. (Foto: Waldhaus Leukerbad)

München – Die Reise-Website TripAdvisor präsentiert die Travellers‘ Choice-Gewinner für Restaurants. 527 Lokale in der Schweiz erhalten in diesem Jahr die Auszeichnung in der Kategorie „Gehobene Küche“ sowie zum ersten Mal auch in der Kategorie „Restaurants für jeden Tag“. Darin werden Restaurants gewürdigt, die ein tolles Angebot an Gerichten zu jedem Anlass offerieren.

Das Ranking der kulinarischen Spitzenklasse wird in diesem Jahr vom Restaurant Waldhaus in Leukerbad angeführt. TripAdvisor-Reisende schätzen hier insbesondere die feine Küche, die grosse Weinkarte und das angenehme Ambiente durch den Klavierspieler. Für besondere Anlässe eignet sich zudem das Bayview in Genf mit seinem namensgebenden Seeblick. Esskultur vom Feinsten und ein hohes handwerkliches Niveau bringen dem Restaurant de l’Hotel de Ville in Crissier den dritten Platz ein. Neben den Städten Genf und Basel kristallisiert sich Luzern als Mekka für Geniesser heraus. Das Restaurant Hermitage lockt mit einer traumhaften Aussicht auf den Vierwaldstättersee und einer Auswahl an schmackhaften Fischgerichten. „Schlemmen am Wasser“ können aber auch Gäste im Restaurant Balances. Liebhaber der asiatischen Küche schätzen dagegen die hochwertige Küche im Thai Garden.

Gewinner in der Kategorie „Restaurants für jeden Tag“

Ob zum Mittagessen oder zum gepflegten Dinner – im Restaurant La Cucina in Luzern können Gäste zu jeder Tageszeit authentische italienische Speisen geniessen. Eines der besten Käsefondues, laut Meinung der Reise-Community, serviert zudem das Genfer Cafe du Soleil. Wer fleischlos glücklich is(s)t, sollte das tibits in Basel ins Auge fassen: Die grosse Auswahl an veganen Gerichten überzeugt TripAdvisor-Nutzer besonders. Für südamerikanische Spezialitäten lohnt sich ein Besuch im Pacifico in Luzern, das neben mexikanischen Fajitas auch Burger auf seiner Speisekarte hat. Ebenfalls ein Geheimtipp für Burger-Fans sowie für weitere regionale Spezialitäten ist das Husi Bierhaus in Interlaken, das für seine gemütliche Atmosphäre bekannt und beliebt ist.

Die Gewinner der Travellers‘ Choice Awards für Restaurants wurden mittels eines Algorithmus auf Grundlage der Qualität und Quantität von Restaurant-Bewertungen weltweit und innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten ermittelt. (TripAdvisor/mc/pg)

Alle Gewinner der Travellers’ Choice Awards für Restaurants