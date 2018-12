Zürich – Jeder, der die Welt verändern will, sollte Zugriff auf die Werkzeuge und Technologien haben, dies zu tun. Denn Technologie ist der leistungsfähigste Equalizer unserer Zeit, der Zugang zu Daten, Wissen und vor allem zu Kontakten und Verbindungen bietet. Aus diesem Grund hat Salesforce.org beim Basecamp-Kundenevent in Lausanne ANT-Informatik als neuen Consulting Partner bekanntgegeben.

Gemeinsam mit ANT-Informatik wird Salesforce.org gemeinnützigen Organisationen in Deutschland, der Schweiz und Österreich die beste verfügbare Technologie zugänglich machen, damit sie ihre Communities stärken und mehr Gutes tun können.

Als Salesforce.org Consulting Partner (Systemintegrator) wird ANT-Informatik gemeinnützigen Organisationen in Deutschland, der Schweiz und Österreich (DACH) die Nonprofit Cloud Solutions von Salesforce.org (http://salesforce.org/) anbieten und deren Implementierung übernehmen. ANT-Informatik verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit regionalen gemeinnützigen Einrichtungen in den Bereichen Fundraising, Customer Relationship Management und Programm-/Projektmanagement.

«Non-Profit-Organisationen stehen noch immer vor der Herausforderung, dass ihnen Ressourcen und internes Technologie-Know-how fehlen und sie gleichzeitig im heutigen digitalen Umfeld effektiv arbeiten müssen. ANT unterstützt gemeinnützige Organisationen, indem wir ihre Bedürfnisse verstehen und die richtigen technologischen Lösungen von führenden Anbietern implementieren. Wir freuen uns, jetzt die nächste Stufe zu erreichen und unseren Kunden Salesforce.org Nonprofit Cloud Solutions anbieten zu können», sagt Beatrice Wieland, CEO ANT-Informatik Schweiz. (pd/mc)

Über Salesforce.org

Die Gründung von Salesforce.org folgte der Idee, dass es Aufgabe der Wirtschaft sei, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Mit seinem Ursprung im 1-1-1-Modell ist Salesforce.org heute gleichzeitig eine gemeinnützige Organisation und ein Social Enterprise, das sich für die Gesellschaft einsetzt und in Bildung investiert, um junge Menschen auf die Zukunft vorzubereiten.

Über Salesforce

Salesforce, die Customer Success Platform und der weltweit führende Anbieter von Customer Relationship Management (CRM)-Software, ermöglicht Unternehmen, sich in einer komplett neuen Art und Weise mit ihren Kunden zu vernetzen.

