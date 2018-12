Zürich – Das führende Fintech-Unternehmen Avaloq und METACO*, ein Spezialist für Infrastrukturen zur Aufbewahrung von Krypto-Vermögenswerten, sind eine Innovationspartnerschaft mit Gazprombank (Switzerland) Ltd, einer Schweizer Bank, eingegangen, um eine integrierte Lösung für Krypto-Vermögenswerte zu entwickeln. Das Ziel der Produktinnovation ist es, Banken und Vermögensverwaltern eine vollständig integrierte Lösung für die Verwaltung von Kundenportfolios über alle Anlageklassen hinweg, einschliesslich Kryptowährungen, bereitzustellen. Gazprombank (Switzerland) Ltd, die bereits Kundin von Avaloq ist, verfolgt das Ziel, ihren Kunden bis Mitte 2019 Dienstleistungen für Kryptowährungen bereitzustellen.

Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit werden für die neue Lösung entscheidend sein. Im Rahmen der Lösung wird SILO, eine Lösung zur Verwaltung und Verwahrung von Krypto-Vermögenswerten von METACO, nahtlos in die Avaloq Banking Suite integriert. Durch die neue Lösung werden Transaktionen mit Krypto-Vermögenswerten und -Währungen so einfach wie Transaktionen mit traditionellen Vermögenswerten. Damit können Bank- und Vermögensverwaltungskunden Krypto-Vermögenswerte und -Währungen kaufen, verkaufen und übertragen. Ihre Positionen werden dabei in einer konsolidierten Übersicht mit allen anderen Vermögenswerten in ihrem Portfolio angezeigt, ohne dass die Verwaltung von Krypto-Vermögenswerten oder privaten Schlüsseln erforderlich wäre.

METACO hat marktführende, hochwertige kryptografische Lösungen entwickelt, die vollständig in die Kernprozesse einer Bank integriert werden können, sowie SILO, die hochsichere Lösung für die Aufbewahrung von Krypto-Vermögenswerten für institutionelle Kunden. Mit HSM (Hardware Security Module) von METACO wird eine militärische Sicherheitslösung zur Aufbewahrung von privaten Schlüsseln sowie zur Verwaltung von Wallets und Verfahren bereitgestellt. Die neue Lösung unterstützt ein Mehrfachunterschriftensystem für die Transaktionsgenehmigung, wodurch ein echtes Vier-Augen-Prinzip für Transaktionen mit Kryptowährungen sichergestellt wird.

Thomas Beck, Group CTO bei Avaloq, sagt: «Sowohl für Institutionen als auch Bankkunden ist das Vertrauen entscheidend. Avaloq und METACO haben diesen Aspekt bei der Entwicklung der vollumfänglich integrierten Lösung berücksichtigt, die den Kunden von der Bank ihres Vertrauens angeboten werden kann. Durch die enge Einbindung der Aufbewahrungslösung von METACO müssen Bank- und Vermögensverwaltungskunden beim Handel mit Krypto-Währungen nicht auf zusätzliche Drittanbieter zurückgreifen. Indem alle Anlageklassen in einer Portfolioansicht vereint werden, gewährleistet die Lösung ebenfalls ein Höchstmass an Komfort und Benutzerfreundlichkeit.»

Adrien Treccani, Gründer und CEO von METACO, fügt hinzu: «Diese Innovationspartnerschaft mit Avaloq ist eine wirklich spannende Entwicklung für den breiten Einsatz von Krypto-Währungen und Krypto-Vermögenswerten sowie deren Integration in das Angebot von Banken und Vermögensverwaltern. Wir wissen, dass Sicherheit und eine sichere Aufbewahrung von entscheidender Bedeutung sind, und durch das Mehrfachunterschriftensystem von METACO ist die Lösung für den institutionellen Gebrauch perfekt geeignet.»

*Avaloq hält eine 10%-Beteiligung an METACO.

Über Avaloq: Essential for Banking

Avaloq ist die treibende Kraft der Automatisierung und Digitalisierung der Finanzbranche.

Aufbauend auf unserer voll integrierten Bankensoftware schaffen wir leistungsfähige digitale Nutzererlebnisse. Banken und Vermögensverwaltern stellen wir unsere digitalen Lösungen über ein standardisiertes Business Process as a Service (BPaaS)- oder ein Software as a Service (SaaS)-Modell zur Verfügung. Dies eröffnet Finanzinstituten die Freiheit, sich auf Produkt- und Vertriebsinnovation, Kundenservice, Kundenvertrauen und Wachstum zu konzentrieren – während Avaloq hinter den Kulissen den nahtlosen Betrieb sicherstellt.

158 Banken und Wealth Manager, die weltweit Vermögenswerte von zusammen mehr als CHF 4’000 Mrd. verwalten, schenken Avaloq, unseren Produkten und unserer Erfahrung ihr Vertrauen. Unsere Kunden sind die führenden Banken von heute und morgen.

Avaloq ist der einzige unabhängige Lösungsanbieter in der Finanzbranche, der seine Software zugleich selbst entwickelt und betreibt – darum gehören Avaloq Banking-Lösungen zu den effizientesten der Welt. Um Innovationen zu fördern, arbeiten wir auf eine einzigartig kollaborative Weise mit Kunden, anderen Fintechs, Universitäten und Hunderten von Drittanbietern zusammen: im Avaloq Ecosystem.

Avaloq hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und beschäftigt weltweit mehr als 2’000 Mitarbeitende. Wir betreiben drei F&E-Zentren in Zürich, Edinburgh und Manila sowie vier Service Centres in der Schweiz, Singapur und Deutschland. Zudem sind wir mit Niederlassungen in den anspruchsvollsten Finanz- und Innovationszentren der Welt wie Berlin, Frankfurt, Hongkong, London, Luxemburg, Madrid, Paris, Singapur und Sydney vertreten.

Mehr Informationen unter: www.avaloq.com

Über METACO

METACO ist eine Organisation mit Sitz in der Schweiz, die auf hochsichere, betriebsbereite verteilte Ledger-Infrastrukturen für institutionelle Kunden und Unternehmen spezialisiert ist. Das 2014 von Adrien Treccani gegründete Unternehmen wird von institutionellen Aktionären getragen, darunter Avaloq, SICPA, Swisscom und die Schweizerische Post. Sein SILO-Partner, Guardtime, ist ein führender Experte für Cybersicherheitslösungen im militärischen Bereich, der das Vertrauen der sichersten privaten und öffentlichen Institutionen geniesst. metaco.com

Weitere Informationen finden Sie unter metaco.com

