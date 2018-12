Zürich – Der schweizweit grösste unabhängige Hypothekenvermittler MoneyPark ernennt Beat Eberle zum neuen Leiter seiner 2014 gegründeten Filiale in Bern. Eberle ist seit 2017 als Hypothekarexperte für MoneyPark tätig und hat zuletzt die Filiale in Baden erfolgreich geführt.

Zuletzt hatte Beat Eberle die MoneyPark-Filiale in Baden aufgebaut und diese seither erfolgreich geleitet. Der Hypothekarexperte Eberle blickt auf über zehn Jahre Erfahrung als Berater für Privat-und Geschäftskunden bei verschiedenen Banken zurück.

Eberle zu diesem Schritt: «Nachdem ich einen MoneyPark-Standort in Baden erfolgreich aufbauen und etablieren durfte, freue ich mich, in Bern ein schlagkräftiges Team zu führen und unsere Kunden im Raum Bern umfassend auf dem Weg ins Eigenheim beraten zu können.»

Eberle stehen dafür in der Region Bern stark verankerte Kollegen zur Seite. Dafür wurde das Berater-Team in Bern gestärkt und besteht aktuell aus den vier Finanzexperten Sara Ma, Bettina Schwab, Patrik Hofer und Adrian Wäfler.

Die Berner Filiale an der Seilerstrasse 4 wurde im Oktober 2014 gegründet. Über 4’000 Kundenanfragen rund um die Finanzierung des Eigenheims wurden seither in Bern abgewickelt. In der Region ist MoneyPark mit weiteren Filialen in Solothurn, Olten, Biel und Fribourg vertreten. Schweizweit unterhält MoneyPark ein Netzwerk von über 25 Niederlassungen.

«Wir schätzen das Marktpotenzial von Bern als sehr aussichtsreich ein und bauen daher wie überall in der Schweiz auch dort unsere Beratungskapazitäten für Hypothekarnehmer weiter aus», erklärt Jörg Müller, MoneyPark-Regionalleiter Mitte-West. (MoneyPark/mc/ps)

Über MoneyPark

MoneyPark bietet die modernste Hypothekarberatung der Schweiz mit maximaler Transparenz, grösster Auswahl und besten Zinsen. Dank des Vertrauens von über 50’000 zufriedenen Kunden ist MoneyPark die klare Nr. 1 der unabhängigen Hypo-Vermittler. MoneyPark offeriert Hypothekarprodukte von mehr als 100 Finanzierungspartnern, darunter Banken, Versicherungen und Pensionskassen.

MoneyPark

Firmeninformationen bei monetas