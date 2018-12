Zürich – Mit der neuen Vereinbarung beschleunigt Siemens die digitale Transformation des Unternehmens und entwickelt neue Lösungen für Data Analytics und Business Intelligence

Die Siemens AG hat Accenture mit dem Betrieb und der Wartung diverser digitaler Managed Services für Data Analytics und Business Intelligence beauftragt. Der Technologie- und Dienstleistungsvertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren.

Mit dem neuen Projekt, welches Teil einer unternehmensweiten Initiative zur Digitalisierung und Transformation der Unternehmens-IT bei Siemens ist, bauen die beiden Firmen ihre bereits bestehende Zusammenarbeit erheblich aus. Mit Hilfe von Accenture wird Siemens seine digitale Transformation insbesondere in den folgenden Bereichen beschleunigen:

Entwicklung und Support von Initiativen für die Weiterentwicklung der Infrastruktur im Bereich Data Analytics und Business Intelligence

Einführung neuer agiler Arbeitsmethoden in den Bereichen Data Analytics und Business Intelligence, um Innovationen zukünftig besser voranzutreiben

Entwicklung neuer datengetriebener Services sowie

Entwicklung von Lösungen und Services zur Automatisierung grundlegender Aufgaben in den Bereichen Data Analytics und Business Intelligence

Weiterhin wird Accenture seine Kompetenz im Bereich der Künstlichen Intelligenz einbringen, um neue Lösungen und Services für Data Analytics und Business Intelligence zu entwickeln.

Beide Unternehmen haben zudem vereinbart, dass ein Team derzeit in der Konzern-IT von Siemens angestellter Experten für Data Analytics und Business Intelligence zu Accenture wechselt.

„Wir haben uns für Accenture entschieden, weil das Unternehmen bei Data Analytics und Business Intelligence sehr stark aufgestellt ist, weltweit operiert und uns durch eine langanhaltende, partnerschaftliche Arbeitsbeziehung verbunden ist”, sagt Dr. Helmuth Ludwig, CIO von Siemens. „Wir brauchen starke Partner, um unsere eigene digitale Transformation voranzutreiben. Aus diesem Grund freue ich mich darauf, mit den Teams von Accenture im Rahmen dieses wichtigen Auftrags zusammenzuarbeiten.”

Patrick Vollmer, Geschäftsführer des Bereichs Industrial Equipment bei Accenture in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sagt: „Wir sind sehr stolz, unsere Zusammenarbeit mit Siemens auszubauen, und freuen uns über das entgegengebrachte Vertrauen der dort für Business Intelligence verantwortlichen Führungskräfte. Eine spannende Entwicklung ist für uns auch die Übernahme des sehr gut aufgestellten Business-Intelligence-Team von Siemens, das uns im Bereich Business Intelligence mit seiner tiefen Branchenkenntnis und seinen Fähigkeiten deutlich verstärken wird. Als Sparringspartner unseres Kunden sind wir so bestens aufgestellt, um die Business-Intelligence-Services von Siemens auf die nächste Stufe zu heben und unsere Position bei Analytics und Business Intelligence für deutsche Industrieunternehmen weiter auszubauen.”

Mit der neuen Vereinbarung setzen Siemens und Accenture eine seit über zwanzig Jahren bestehende Geschäftsbeziehung rund um Business Intelligence fort. (Accenture(mc/ps)

Über Accenture

Accenture ist ein weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen, das ein breites Portfolio von Services und Lösungen in den Bereichen Strategie, Consulting, Digital, Technologie und Operations anbietet. Mit umfassender Erfahrung und spezialisierten Fähigkeiten über mehr als 40 Branchen und alle Unternehmensfunktionen hinweg – gestützt auf das weltweit grösste Delivery-Netzwerk – arbeitet Accenture an der Schnittstelle von Business und Technologie, um Kunden dabei zu unterstützen, ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern und nachhaltigen Wert für ihre Stakeholder zu schaffen. Mit rund 459.000 Mitarbeitern, die für Kunden in über 120 Ländern tätig sind, treibt Accenture Innovationen voran, um die Art und Weise, wie die Welt lebt und arbeitet, zu verbessern. Besuchen Sie uns unter www.accenture.ch.

