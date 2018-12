Luzern – Thomas Reithofer wird per 1. Januar 2019 neuer Leiter vom Geschäftsbereich Energie und Mitglied der Geschäftsleitung von CKW. Der 41-Jährige ist seit zwölf Jahren in verschiedenen Funktionen bei CKW tätig – aktuell als Leiter Energiewirtschaft. Er bringt einen grossen Leistungsausweis in der Energiewirtschaft, im Verkauf und im Product Management mit.

«Ich freue mich sehr, dass wir mit Thomas Reithofer einen hochqualifizierten Leiter für den Geschäftsbereich Energie gefunden haben, der nicht nur CKW, sondern auch die unternehmerischen Herausforderungen bestens kennt», sagt Martin Schwab, CEO von CKW. «Aus seinen bisherigen Tätigkeiten bei CKW bringt Thomas Reithofer spezifisches Know-how aus der Energiewirtschaft und dem Verkauf, aber auch Erfahrung im Gestalten von neuen Produkten mit.»

Zahlreiche Grundsteine gelegt

Thomas Reithofer begann seine Berufskarriere bei CKW 2006. In den vergangenen zwölf Jahren war er in verschiedenen Funktionen tätig. Der Aufbau von Neuem zieht sich dabei wie ein roter Faden durch seinen Leistungsausweis. So legte er die Grundsteine fürs heutige Risk Management von CKW und später auch für den Bereich Market Analysis. Als Leiter Portfolio Management verantwortete er mit viel Fingerspitzengefühl den wirtschaftlichen Einsatz der Kraftwerke. Im Zentrum dieser Tätigkeit stand auch der Kontakt mit Grosskunden und Weiterverteilern, die Akquisition und der Verkauf. In seiner aktuellen Position als Leiter Energiewirtschaft prägte Thomas Reithofer den Wandel vom «Stromverkäufer» hin zum Energiedienstleister. Es entstanden zahlreiche neue Produkte wie zum Beispiel der Flexpool, eines der grössten virtuellen Kraftwerke der Schweiz.

Thomas Reithofer hat an der ETH in Zürich Physik studiert (Master of Science in Physics) und er schloss an der HSG in St. Gallen erfolgreich das Executive MBA in General Management ab. Er wohnt mit seiner Familie in der Stadt Luzern.

Thomas Reithofer übernimmt die Leitung des Geschäftsbereichs Energie per 1. Januar 2019. In dieser Funktion ist er zugleich Mitglied der Geschäftsleitung von CKW. (CKW/mc/ps)

Über CKW

Die CKW-Gruppe ist eine Dienstleisterin für Energie, Daten und Infrastruktur in der Zentralschweiz. Seit 125 Jahren versorgt das Unternehmen seine mittlerweile über 200’000 Endkunden aus den Kantonen Luzern, Schwyz und Uri mit Strom. Hinzu kommen innovative Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Connectivity & IT-Infrastruktur, Elektro & Licht, Energietechnik, IT & Kommunikation sowie Security. Die CKW-Gruppe beschäftigt 1’780 Mitarbeitende. Mit rund 300 Lernenden in 14 Berufen ist sie die grösste privatwirtschaftliche Lehrlingsausbildnerin der Zentralschweiz. Im Geschäftsjahr 2016/17 erwirtschaftete CKW einen Umsatz von CHF 847,2 Mio. Mit 81% der Aktien ist die Axpo Holding AG Mehrheitsaktionärin von CKW, die Aktien werden auf der Handelsplattform «eKMU-X» der Zürcher Kantonalbank gehandelt. Weitere Informationen unter www.ckw.ch

