Zürich – WisdomTree, Anbieter von Exchange-Traded Funds („ETF“) und ExchangeTraded Products („ETP“), führt die WisdomTree Investor Solutions-Plattform ein. Diese unterstützt Investmentmanager dabei, sich effektiver mit Klienten und potenziellen Kunden auseinanderzusetzen sowie Portfolios zu modernisieren, um sie an die sich verändernden Bedürfnisse der Investoren anzupassen.

Zu dem Programm gehört auch der marktführende Digital Portfolio Developer (DPD), ein erweitertes Tool für Investoren zum Portfolioaufbau. Professionelle Klienten können auf der Website von WisdomTree auf das DPD-Tool zugreifen. Es dient als Ressource, um bestehende Portfoliobestände zu analysieren, Unterstützung bei der Erkennung von Chancen zur potenziellen Ergebnisoptimierung zu geben und Portfolios anhand einer Vielzahl von Marktszenarien Stresstests zu unterziehen. Nach der erfolgreichen Einführung in den USA und Kanada 2017 ist DPD nun auch in der Schweiz verfügbar.

Frank Spiteri, European Head of Distribution, kommentiert: „In der Asset-Management-Branche kommt es derzeit zu gewaltigen Veränderungen. Unseres Erachtens spielt Technologie eine zentrale Rolle dabei, Investmentmanager in die Lage zu versetzen, effizient und wettbewerbsfähig zu agieren. Wir sind sicher, dass dieses Tool Investmentmanager befähigt, Investmententscheidungen zu optimieren. Dadurch bleibt ihnen mehr Zeit, um neue Möglichkeiten der Interaktion mit ihren Klienten auszuloten.“

Hauptmerkmale des DPD-Tools:

Stresstest-Szenarien : Anhand der institutionellen Analysemöglichkeiten von FinMason, einem in den Bereichen FinTech und Investmentanalyse tätigen Unternehmen, können die Investoren die hypothetischen Renditen eines ursprünglichen Portfolios mit denen eines vorgeschlagenen Portfolios in unterschiedlichen Marktszenarien vergleichen.

: Anhand der institutionellen Analysemöglichkeiten von FinMason, einem in den Bereichen FinTech und Investmentanalyse tätigen Unternehmen, können die Investoren die hypothetischen Renditen eines ursprünglichen Portfolios mit denen eines vorgeschlagenen Portfolios in unterschiedlichen Marktszenarien vergleichen. Portfolios vergleichen : Die Investoren können zwei Portfolios eingeben und sie anhand von Schlüsselkennzahlen einander gegenüberstellen. Dies kann ihnen dabei helfen, zugrunde liegende Risiken zu bestimmen und Chancen zur Verbesserung der Performance, der Erträge und/oder der Gebühren zu erkennen.

: Die Investoren können zwei Portfolios eingeben und sie anhand von Schlüsselkennzahlen einander gegenüberstellen. Dies kann ihnen dabei helfen, zugrunde liegende Risiken zu bestimmen und Chancen zur Verbesserung der Performance, der Erträge und/oder der Gebühren zu erkennen. Offene Investmentplattform : Das Tool umfasst mehr als 70’000 Anlagefonds und ETPs, die über den gesamten Bestand mit Echtzeitberechnungen analysiert werden können.

: Das Tool umfasst mehr als 70’000 Anlagefonds und ETPs, die über den gesamten Bestand mit Echtzeitberechnungen analysiert werden können. Benutzerfreundlichkeit: Die Investoren können das DPD-Tool jederzeit kostenlos nutzen. Es ist ausserdem möglich, die Analyse zu speichern und Berichte auf der Grundlage der Ergebnisse herunterzuladen.

David Abner, Head of WisdomTree in Europa, kommentiert: „WisdomTree setzt sich dafür ein, Investmentmanagern nützliche digitale Anwendungen mit hochwertiger Analyse an die Hand zu geben. Da der Digital Portfolio Developer in den USA und Kanada bereits breit genutzt wird, wissen wir, dass es sich dabei um ein nützliches Tool handelt, mit dem sich die Portfolios von Klienten und potenziellen Kunden schnell und einfach analysieren lassen. Unseres Erachtens ermöglicht diese technologische Lösung es Investmentmanagern, Performance effizient zu bewerten und bestimmte Stresstests durchzuführen – und damit ihr eigenes Unternehmen zum Erfolg zu führen.“

Das Investor Solutions-Programm bietet ausserdem Research von und Zugang zu führenden Experten in den Bereichen Makroökonomie, Altersvorsorge und Recruitment wie:

Jeremy J. Siegel , Senior Investment Strategy Advisor für WisdomTree

, Senior Investment Strategy Advisor für WisdomTree Dr. Joseph F. Coughlin , Gründer und Direktor des AgeLab am Massachusetts Institute of Technology

, Gründer und Direktor des AgeLab am Massachusetts Institute of Technology Randy Street, geschäftsführender Gesellschafter bei ghSMART und Bestsellerautor

Hier erfahren Sie mehr über das Investor Solutions-Programm von WisdomTree: WisdomTree.eu/dede/investor-solutions

Über WisdomTree UK

WisdomTree Investments, Inc. ist, durch seine Niederlassungen in den USA, Europa, Japan und Kanada (gemeinsam „WisdomTree“), Anbieter von Exchange Traded Funds („ETF“) und Exchange

Traded Products („ETP“) mit Hauptsitz in New York. WisdomTree bietet Produkte in den Bereichen Aktien, Festverzinsliche, Währungen, Rohstoffe und alternative Strategien an. Über WisdomTree

Europe Ltd bietet das Unternehmen WisdomTree UCITS ETFs und Boost Short und Leverage ETPs an. WisdomTree verwaltet (mit Stand zum 6. März 2019) weltweit ein Vermögen von ca. USD 58,3 Milliarden. Weitere Informationen finden Sie unter www.wisdomtree.com.