Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag zum Handelsstart von seiner freundlichen Seite. Nach dem Zick-Zack-Kurs vom Vortag legt der Leitindex SMI im frühen Handel zunächst zu und widersetzt sich damit den eher negativen Vorgaben aus Übersee.

Laut Händlern hoffen Investoren nach den jüngsten Kommentaren der beiden Parteien auf Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China, die wieder aufgenommen werden. Vertreter beider Seiten treffen sich am Donnerstagabend und setzen dann am Freitag die Gespräche fort. Gleichzeitig bleibe aber die Unsicherheit hoch, betonen Marktteilnehmer. Dies liegt nicht zuletzt an der Zinsentwicklung US-amerikanischer Staatsanleihen. Dort liegen die Renditen für Kurzläufer mittlerweile über denen für zehnjährige, was als Vorbote einer Rezession gesehen wird. Zudem haben die Abstimmungen in Grossbritannien am Mittwochabend keine Lösung im Brexit-Chaos gebracht.

Der Swiss Market Index (SMI) weist gegen 09.12 Uhr ein Plus von 0,33 Prozent auf 9’421,69 Punkte auf. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,35 Prozent auf 1’438,28 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,29 Prozent auf 11’173,14 Punkte.

Zu den grösseren Gewinnern zählen Zykliker wie AMS (+2,2%), Logitech (+1,1%) und Geberit (+1,0%).

Die Grossbanken hinken dagegen erneut dem Markt hinterher. UBS, CS und Julius Bär notieren zwischen -0,2 und -0,6 Prozent tiefer. Gerade Bankaktien reagieren in der Regel sensibel auf die Rendite-Entwicklung der zehnjährigen US-Treasuries. Diese war zuletzt auf den tiefsten Stand seit Dezember 2017 gefallen.

Nur optisch gesehen sind die Aktien von Schindler der grösste Verlierer (-0,5% oder -1,00 Franken). Der Rolltreppen- und Lift-Konzern schüttet an diesem Tag 4,00 Franken Dividende an seine Aktionäre aus.

Die grössten Ausschläge gibt es einmal mehr in den hinteren Reihen. Santhera (+4,0%) will einen Antrag auf eine bedingte Zulassung in der EU für seinen Wirkstoff Idebenon stellen. Meyer Burger (-4,4%) sind unter Druck, nachdem sich der neue Partner Oxford PV gleich wieder von den Aktien des Solarzulieferers getrennt hat. (awp/mc/ps)

SIX Swiss Exchange

