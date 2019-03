Frankfurt – Der Euro ist am Donnerstag mit leichten Kursgewinnen gegenüber dem US-Dollar gestartet. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1258 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.

Zum Franken tritt der Euro bei 1,1203 Franken knapp oberhalb der 1,12er-Marke auf der Stelle. Am Vortag war er deutlich darunter und auf den tiefsten Stand seit Juli 2017 gefallen. Der US-Dollar bewegt sich bei einem Stand von 0,9951 Franken ebenfalls kaum.

Draghi fährt mit extrem lockerer Geldpolitik fort

Am Vortag hatte EZB-Präsident Mario Draghi weiterhin eine extrem lockere Geldpolitik angekündigt. Den Euro konnte er damit allerdings nicht stützen.

Derweil haben in Grossbritannien die Abstimmungen im Parlament am Vorabend keine Klarheit zum Brexit gebracht. Nun wird mit Spannung erwartet, wann Premierministerin Theresa May ihr Brexit-Abkommen erneut zur Abstimmung stellen will. Das Pfund war in der Nacht unter Druck geraten, erholte sich am Morgen jedoch wieder etwas.

Der Fokus am Devisenmarkt ist auf Zahlen zur Geldmenge und den Verbraucherpreisen in Deutschland und Spanien gerichtet. „Bei den Verbraucherpreisen zeichnet sich ein energiepreisbedingter Anstieg ab“, schreibt Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Aufgrund eines Basiseffekts geht er davon aus, dass die Jahresteuerungsrate aber auf einem unverändert moderaten Niveau bleibt. (awp/mc/ps)

EZB-Referenzkurse