Zürich – Die Schweizer Börse tendiert am Montag in einem impulslosen Handel knapp gehalten. Nach einem bisher guten Lauf im April komme es zu einem Marschhalt vor der nächsten Berichtssaison, erklärten Händler. Das Geschehen dürfte sich nach Ansicht der Marktteilnehmer im Tagesverlauf weiter beruhigen aufgrund des lokalen Feiertages „Sächsilüüte“ in der Bankenmetropole Zürich.

Grundsätzlich spreche aber nach wie vor wenig gegen Aktien, sagte ein Händler. Nun müsse sich nur noch weisen, ob sich die Börsenweisheit „Sell in May and Go Away“ bewahrheiten werde. Im Fokus stehen diese Woche vor allem zwei Neukotierungen. Am Dienstag wird der Augenheilkonzern Alcon von seiner Muttergesellschaft Novartis abgespalten und gleich – anstelle von Julius Bär – in den SMI aufgenommen. Und am Freitag steht der Börsengang von Stadler Rail auf der Agenda.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 11 Uhr 0,21 Prozent leichter auf 9’521,51 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) sinkt um 0,33 Prozent auf 1’469,92 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,23 Prozent auf 11’359,40 Zähler. Im SLI kommen auf 4 Gewinner 26 Verlierer.

Banken stehen auf der Verliererseite. So sinken Julius Bär um 0,5 Prozent. Allerdings hatten die Aktien in der Vorwoche, auch aufgrund von Übernahmegerüchten, um mehr als 10 Prozent zugelegt. Mit CS (-0,9%) und UBS (-0,6%) fallen weitere Titel aus diesem Sektor überdurchschnittlich. Bei diesen war es letzte Woche um 6 Prozent respektive 4 Prozent nach oben gegangen.

Händler erinnern zudem daran, dass die US-Grossbank JP Morgan bereits kommenden Freitag ihre Erstquartalszahlen zeigen wird. Und letzte Woche hatte JPM-Chef Jamie Dimon vor volatilen Zeiten gewarnt. „Das vierte Quartal 2018 könnte ein Vorbote dessen gewesen sein, was noch kommt“, schrieb Dimon am Donnerstag in einem Brief an die Aktionäre. Was Dimon in seinem jährlichen Aktionärsbrief schreibt, wird an der Wall Street genau gelesen.

Zyklische Valoren tendieren uneinheitlich. Auf der einen Seite stehen ABB, Swatch und Adecco, die sich mit Kursen zwischen minus 0,1 Prozent und plus 0,2 Prozent relativ gut halten. Swatch-Chef Nick Hayek hatte der Wochenendpresse ein gewohnt zuversichtliches Interview gegeben. Die Geschäfte liefen in vielen Teilen der Welt weiterhin gut, sagte Hayek.

Nicht vom Fleck kommen dagegen andere konjunktursensitive Werte wie Ams (-1,1%), Dufry (-0,9%), Schindler (-0,8%), Geberit (-0,7%) oder LafargeHolcim (-0,6%). Clariant (-0,4%) profitieren nicht von einer Studie aus dem Hause Goldman Sachs. Deren Experten sehen erhöhte Risiken bei Chemiewerten und empfehlen daher, innerhalb der Branche verstärkt auf defensive Zykliker wie Clariant zu setzen.

Bei den defensiven Schwergewichte halten insbesondere Novartis (+0,2%) und Roche (-0,1%) den Leitindex im Lot. Nestlé büssen dagegen 0,3 Prozent ein. Mit einem Jahresplus von fast 20 Prozent stehen die Valoren des Nahrungsmittelkonzerns für knapp die Hälfte des bisherigen Zugewinns im SMI in 2019.

Die Papiere des Energieversogers Alpiq legen um 1,7 Prozent auf 71,20 Franken zu. Sie steigen somit über den Preis, den der französische Stromkonzern EDF für sein Paket bei einem Schweizer Konsortium erlösen konnte. In der „SonntagsZeitung“ hatte der grösste Publikumsanteilseigner, der Finanzinvestor Martin Ebner, den Deal kritisiert und eine höhere Abfindung gefordert.

Medacta (+1,1% auf 99,44 Fr.) kommen nach dem verhaltenen Börsengang von vergangener Woche langsam auf Touren. Die Papiere des Tessiner Orthopädieunternehmens hatten am letzten Donnerstag nur marginal über dem Ausgabepreis von 96 Franken geschlossen. Seither geht es etwas deutlicher aufwärts.

Die Aktien des Zuger Industrieunternehmens Bossard (+2,8%) sind auch gut gesucht. Mit dem im ersten Quartal erwirtschafteten Umsatz hat das Unternehmen den obersten Bereich der Schätzungen erreicht. (awp/mc/ps)

