Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt steht am Dienstag klar im Plus. Nach einem verhaltenen Start hat der SMI unterdessen ein neues Allzeithoch bei 9’622 Punkten markiert. Das Börsensentiment scheint zwar tendenziell weiter eher freundlich gestimmt, der Leitindex SMI profitiert aber vor allem von der Abspaltung der Augenheilmittelsparte Alcon von Novartis. Die Alcon-Aktien erfreuen sich an ihrem ersten Handelstag einer starken Nachfrage.

Trotz der erneut steigenden Kurse sei an den Märkten eine gewisse Zurückhaltung zu spüren, heisst es am Markt. Vor einer Reihe wichtiger konjunktureller und politischer Termine am morgigen Mittwoch sei die Bereitschaft, sich aus dem Fenster zu lehnen, jedenfalls eher gering. Am „Super Mittwoch“ steht der entscheidende EU-Gipfel im Zusammenhang mit den weiteren Brexit-Plänen im Zentrum. Ebenfalls ist die Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung der amerikanischen Notenbank sowie der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank geplant.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11.30 Uhr 0,78 Prozent höher bei 9’621,61 Punkten; das neue Jahreshoch liegt bei 9’622,05. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) zieht um 0,61 Prozent auf 1’483,47 Punkte an und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,75 Prozent auf 11’479,34 Punkte.

Novartis stehen mit einem Minus von 9,7 Prozent auf 85,64 Franken am Ende der Tabelle. Dafür verantwortlich ist die Abspaltung von Alcon – für fünf Novartis-Aktien erhielt man 1 Alcon-Aktie. Gegenüber dem um diesen Effekt bereinigten Wert von 83,82 Franken verzeichnen Novartis dagegen ein Plus von gut 2 Prozent.

Für Alcon wiederum wurde ein Referenzwert von 41,40 Franken errechnet. Lag der Eröffnungskurs bereits bei 55 Franken, kostet die Aktie mittlerweile 57,83 und liegt damit um über 40 Prozent über diesem Wert. Dass die Nachfrage hoch ist und viele Fonds diesen Titel ins Depot nehmen wollen oder müssen, zeigt auch das hohe Handelsvolumen von bereits gegen 8 Millionen Titeln. Insgesamt wurde mit dieser Transaktion also Mehrwert geschaffen.

Richemont (-1,4%) werden derweil von einer Rückstufung durch die Credit Suisse auf „Underperform“ belastet. Am Markt werde derzeit der Umfang an benötigten Investitionen in allen Geschäftszweigen – inklusive des Schmuckgeschäfts – unterschätzt, begründet die Bank ihre vorsichtigere Haltung.

Nach Zahlen geben Sika 0,6 Prozent nach. Der Hersteller von Bauchemikalien hat für einmal die Investoren nicht positiv überrascht und Zahlen „nur“ im Rahmen der Erwartungen abgeliefert. Da sich die Sika-Papiere nahe des Rekordhochs bewegen, wird nun zu Gewinnmitnahmen geschritten. Auch Givaudan verlieren nach Quartalsumsätzen in der gleichen Grössenordnung.

Klar gesucht sind dagegen AMS an der Spitze der Tabelle mit einem Plus von 4,7 Prozent. Händler verwiesen darauf, dass Globalwafers in Taiwan die Branchenanleger mit starken Umsatzzahlen überzeugt habe, was nun auch anderen Titeln Rückenwind verleihe.

Überdurchschnittliche Gewinne verzeichnen auch CS (+1,4%) oder Dufry (+1,4%). Letztere werden ab Morgen aufgrund der Aufnahme von Alcon zu den SMI-Werten nicht mehr im SLI geführt. Innerhalb des SMI müssen Julius Bär (+0,1%) dem Börsenneuling weichen.

Im breiten Markt profitieren Landis + Gyr (+1,4%) von einer Erhöhung des Kursziels durch die Credit Suisse mit der Bestätigung der Einstufung „Outperform“. Cosmo legen um 2,7 Prozent zu, dies nach der Einreichung eines Zulassungsgesuchs für das Produkt Remimazolam bei der US-Behörde FDA. (awp/mc/ps)

