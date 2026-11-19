Bremerhaven – Grand Theft Auto V ist eines der bekanntesten Videospiele der Welt – und wird dieser Tage wohl nur vom Nachfolger Grand Theft Auto VI in den Schatten gestellt. Bleiben wir aber bei «V»: Ort der Handlung ist Los Santos und obwohl die Stadt fiktiv ist, ist ihre landschaftliche und städtebauliche Struktur dem amerikanischen Los Angeles nachempfunden. Ob diese virtuelle Abbildung detailgetreu genug ist, um die Folgen eines möglichen Meeresspiegelanstiegs realistisch abzubilden und erfahrbar zu machen, haben Forschende des Alfred-Wegener-Instituts und der Universität Potsdam in der Fachzeitschrift Geoscience Communication untersucht. Ihre Studie zeigt, dass digitale Landschaften in Videospielen nicht nur die Wissenschaft unterstützen können, sie können auch Klimawissen und -folgen für Menschen greifbarer machen.

Der Weltklimarat IPCC zählt den Anstieg des globalen Meeresspiegels zu jenen Folgen des menschengemachten Klimawandels, die wir am deutlichsten spüren werden. Grosse Teile der Weltbevölkerung leben in Küstennähe und auch wirtschaftlich sowie kulturell liegen viele Zentren in Gebieten, die durch einen Anstieg des Meeresspiegels bedroht wären. «Obwohl diese Klimaveränderung uns Menschen direkt betrifft, ist es oft schwierig, einem breiten Publikum die räumliche Realität dieser Auswirkungen zu vermitteln», sagt Prof. Hugues Lantuit vom Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI). «Abstrakte Zahlen, Karten und Modellprojektionen von Anstiegswerten in Zentimetern oder Metern vermitteln selten die menschliche Tragweite eines überfluteten Stadtteils oder eines vertrauten Wahrzeichens.» Deshalb hat der AWI-Forscher gemeinsam mit Nachwuchsforscher Paul Nörenberg eine bislang kaum genutzte Möglichkeit erforscht, um Wissen über Klimaveränderungen leicht zugänglich und nahbar zu vermitteln: Computerspiele.

Folgen eines zukünftigen Meeresspiegelanstiegs in Los Santos simuliert

«Viele Spiele haben sich grafisch inzwischen so weit entwickelt, dass ihre virtuellen Landschaften reale Orte nahezu originalgetreu abbilden können», so Paul Nörenberg, Erstautor der Studie. Grand Theft Auto V (GTA V) ist eines davon: Es bringt die Spielerinnen und Spieler in das fiktive Los Santos. «Die Stadt bildet die reale Umgebung von Los Angeles nahezu eins zu eins ab, mit all ihren berühmten Sehenswürdigkeiten, Vierteln sowie Stadt- und Küstengegebenheiten.» Das haben die Forschenden genutzt, um die Folgen eines zukünftigen Meeresspiegelanstiegs zu simulieren und konkret zu zeigen, wie sich die Stadt in GTA V verändern würde. «Wir haben Los Santos unter verschiedenen Szenarien überflutet», erklärt Hugues Lantuit. «Einmal in einer Variante, in der Treibhausgasemissionen durch einen starken Klimaschutz reduziert waren und einmal in einer Variante mit hohen Emissionen.» Grundlage sind zwei Klimaszenarien, die der IPCC in seinem Fünften Sachstandsbericht beschreibt: RCP 2.6, das die globale Erwärmung auf unter 2 °C begrenzt, und RCP 8.5, in dem sie auf 5 °C ansteigt. Beide Szenarien haben die Forschenden über die drei Zeithorizonte 2100, 2300 und 2500 gespannt, um auch längerfristige Veränderungen zu zeigen.

Zu jedem Wasserstand haben sie zusätzlich eine historische Sturmflut hinzugefügt, um realistische Bedingungen von Überschwemmungen abzubilden. Hierfür haben die Autoren den höchsten je in Los Angeles gemessenen Wasserstand von 1,59 Meter addiert und so Extremwasserstände berechnet. «Das Modell füllt die Landschaft bis zu einem festen Stand mit Wasser auf, wie in einer Badewanne», sagt Hugues Lantuit. «Solche Karten zeigen, welche Flächen unterhalb dieses Wasserstands liegen – nicht, wohin das Wasser tatsächlich fliessen würde. Sie überschätzen die Überflutung daher eher, das sollte die Bilder immer begleiten.»

Hohe Emissionen haben extreme Folgen, Klimaschutz würde Auswirkungen ausbremsen

In dem Szenario mit sehr hohen Emissionen ergeben sich die extremsten Auswirkungen der Analyse. Bis 2100 liegt der kombinierte Extremwasserstand bei 2,4 Metern, bis 2300 ist er mir 5,2 Metern bereits mehr als doppelt so hoch und 2500 liegt er bei 8,2 Metern. Langfristig gehen 6,5 Prozent der Landfläche verloren, die neue Küstenlinie reicht nun bis weit ins Stadtinnere hinein, ganze Küstenabschnitte und -orte liegen unter Wasser. Hafen, Kläranlage und Gaswerk der Stadt sind ab 2300 nicht mehr funktionsfähig und bis 2500 dauerhaft ausser Betrieb.

Im Gegensatz dazu führt das Szenario mit wirksamen Klimaschutz und niedrigeren Emissionen zu einer vergleichsweise moderaten Überflutung, die mit der Zeit nur langsam zunimmt. Im Jahr 2100 liegt der Extremwasserstand bei 2,1 Metern, 2300 erreicht er 2,4 Meter bis er dann im Jahr 2500 auf 2,6 Metern steigt. Die Landfläche, die dadurch verloren geht, wächst von knapp 2 Prozent auf 2,3 Prozent. In allen drei Zeithorizonten gefährdet die Überflutung keine wichtigen Infrastrukturen: Der Flughafen, der Hafen, die Kläranlage und das Gaswerk bleiben über Wasser. Auch in diesem Szenario sind Küstenorte betroffen und einige Strandgebiete sind fast vollständig überflutet. Die angrenzenden Strassen stehen etwa zwei Häuserblocks tief im Wasser.

Der Abgleich mit den wissenschaftlich beschriebenen Überflutungsgefährdungen für Los Angeles zeigt, dass der räumliche Verlauf, wie die unterschiedlichen Bereiche von Los Santos durch den Meeresspiegelanstieg überflutet werden, eng mit den realen Mustern übereinstimmt. «Die virtuelle Umgebung von GTA V erinnert also nicht nur optisch an Los Angeles. Sie enthält auch genügend präzise landschaftliche Details, um sie für eine wissenschaftliche Analyse von Klimafolgen zu nutzen», sagt Hugues Lantuit.

Videospiele könnten emotionale Distanzen überbrücken und Wissen vermitteln

Der Ansatz der Forschenden hat nicht nur wissenschaftliches Potenzial, er hilft auch, Klimafolgen für Menschen erfahrbar zu machen. GTA V ist nach Angaben des Herstellers mit mehr als 225 Millionen verkauften Exemplaren das zweitmeistverkaufte Videospiel aller Zeiten. Es gibt also bereits eine breite Spielergemeinde, die Los Santos bestens kennt. «Verändert sich diese vertraute, persönlich erkundete virtuelle Landschaft, können sich Spielerinnen und Spieler auf einer emotionalen Ebene mit den Auswirkungen des Klimawandels auseinandersetzen», so Paul Nörenberg. «Das kann eine Distanz auf eine Art und Weise überbrücken, wie es herkömmlichen Visualisierungen, etwa Modelle oder Karten, nur schwer können.»

Da GTA V erst ab 18 Jahren freigegeben ist, eignet sich das Spiel vor allem für die Wissensvermittlung in Museen sowie Science Centern. Die Methode hilft auch, Überflutungskarten richtig zu deuten, die in der öffentlichen Klimakommunikation breit zirkulieren und regelmässig falsch gelesen werden.

Bisher ist das Potenzial von Spielen wie GTA als Plattform, um die Auswirkungen von Klimaveränderungen in Echtzeit erfahrbar zu machen, noch eher Neuland. «Natürlich ist die Spielwelt keine exakte Kopie der Realität und kann ein wissenschaftliches Höhenmodell nicht ersetzen», fasst Hugues Lantuit zusammen. «Unsere Studie zeigt jedoch erstmals quantitativ, dass diese Welten mit wissenschaftlichen Daten und Methoden verknüpft werden können und eine bislang kaum genutzte Quelle für Analysen, Vergleiche und insbesondere für die Vermittlung von Klimarisiken sind.» (AWI/mc/pg)