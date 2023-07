IAZI: Rogenmoser neuer CEO – Scognamiglio wird VRP

Zürich – Das Immobilien-Beratungsunternehmen IAZI erhält einen neuen Chef. Michael Rogenmoser wird ab dem 1. September die Nachfolge von Donato Scognamiglio antreten, der seinerseits das Amt des Verwaltungsratspräsidenten von Philippe Sormani übernimmt.

Der bisherige Verwaltungsratspräsident Sormani gehe in den Ruhestand, teilte IAZI am Mittwoch in einem Communiqué mit. Der neue CEO, Michael Rogenmoser, komme vom Onlinevergleichsportal Comparis. Dort habe der 44-Jährige den Geschäftsbereich Versicherungen und Hypotheken verantwortet.

Zuvor war Rogenmoser als COO und Head of Business Development beim Online-Hypothekarvermittler Moneypark tätig und hatte mehrere Jahre lang die Länderverantwortung für die Schweiz und Liechtenstein beim Banken-Finanzdienstleister Avaloq inne.

«Dieser Wechsel innerhalb von IAZI geschieht ganz im Zeichen von Kompetenz und Kontinuität. Während wir mit Michael Rogenmoser viel neues Know-how gewinnen können, freue ich mich, meine Erfahrungen dem Unternehmen weiterhin zur Verfügung stellen zu können», erklärte Donato Scognamiglio im Communiqué. (awp/mc/pg)

IAZI