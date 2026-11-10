Presse: Norwegischer Staatsfonds will Üetlihof-Komplex verkaufen

Zürich – Der Üetlihof in Zürich, einer der grössten Bürokomplexe der Schweiz, steht laut der «NZZ» zum Verkauf. Der norwegische Staatsfonds, der den Komplex bereits 2022 verkaufen wollte, strebe einen Verkaufsabschluss noch vor Jahresende an, schreibt die Zeitung in der Ausgabe vom Dienstag. Wer den Zuschlag erhalte und zu welchem Preis, sei noch offen. 2022 stand ein Preis von 1,3 Milliarden Franken im Raum.

Mieterin der Büros ist seit der CS-Übernahme die UBS. Der Vertrag mit der Grossbank läuft gemäss den Angaben noch bis 2037. Sollte die UBS dereinst ausziehen, könnten auf dem Grundstück Wohnungen entstehen, denn der Üetlihof befinde sich in einer Wohnzone.

Beim Üetlihof handelt es sich um einen der grössten Bürokomplexe der Schweiz. Die beiden Gebäude böten Platz für 8500 Arbeitsplätze, heisst es. Der erste Komplex stammt aus den siebziger Jahren, die Erweiterung wurde 2012 fertiggestellt. Das Grundstück misst knapp 56’000 Quadratmeter, die Büroflächen einschliesslich Verkehrsflächen umfassen rund 100’000 Quadratmeter.

Für die UBS sei der Üetlihof ein wichtiger Standort, an dem viele Supportfunktionen angesiedelt seien, erklärte die Bank gegenüber der NZZ. Laut dem Bericht bietet die UBS derzeit auf Homegate rund 14’600 Quadratmeter des Üetlihofs zur Untermiete an. Gleichzeitig investiere sie in die Erneuerung der Büros und verlege Abteilungen von anderen Standorten, etwa der Europaallee, in den Üetlihof. (awp/mc/ps)

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