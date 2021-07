UBS Swiss Growth Project: Impulse für nachhaltiges Wachstum

Zürich – UBS und Farner lancieren unter dem Namen UBS Swiss Growth Project eine Plattform für Unternehmenswachstum. Hier erhalten Unternehmerinnen und Unternehmer Denkanstösse, Antworten und Unterstützung – von anderen Unternehmern und Unternehmerinnen sowie aus dem UBS-Netzwerk.

Unternehmerinnen und Unternehmer wachsen an ihren Erfahrungen. Sie treffen Entscheidungen und gehen Risiken ein, die sie vorwärtsbringen oder zurückwerfen. In der Schweiz werden diese Erfahrungen, wenn überhaupt, nur in Ausnahmefällen öffentlich geteilt – auch wenn genau das, vielen Unternehmen helfen würde, schneller zu wachsen. Aus diesem Gedanken heraus entwickelten UBS und Farner in den letzten sechs Monaten das UBS Swiss Growth Project, das Ende Juli 2021 lanciert wird.

Inspirieren, vertiefen, vernetzen

Das UBS Swiss Growth Project ist eine gemeinsame Initiative der Bereiche «Corporate & Institutional Clients» und «Executives & Entrepreneurs» von UBS. Die Plattform bietet der Zielgruppe mehrere Nutzen: Sie ist Inspirationsquelle mit spannenden Talks, bietet fundiertes Know-how von UBS-Experten und zeigt Networking-Möglichkeiten – seien dies regionale UBS-Events oder Partnerschaften wie das Swiss Economic Forum.

Das Highlight des Projekts sind die UBS Swiss Growth Talks. In diesen Video-Talks präsentieren zwei Unternehmenspersönlichkeiten Erfahrungen und Learnings zu Wachstums-Themen. Der Clou: Die Unternehmenden diskutieren unter sich – ohne Moderator oder Regie. Im ersten Talk teilen beispielsweise Christoph Jenny (Mitgründer Planted) und Michael Born (Mitgründer PLX Vision) in einem offenen Dialog ihre persönlichen Erfahrungen zum Thema «Wachstum finanzieren».

Zur Bekanntmachung des Projekts werden aus den Video-Talks über 190 Content Pieces erstellt und mittels Social Ads, Display Banner oder e-Screen beworben. Neben den Talks werden auch Themen von UBS Wachstums-Experten aufgegriffen und Unternehmerinnen und Unternehmern dann angeboten, wenn sie diese wirklich brauchen und offen dafür sind.

Um dies zu erreichen, wurden verschiedene verhaltenspsychologische Trigger identifiziert, die in einem grossen Testing angewendet und verfeinert werden. Im Zentrum steht dabei ein mehrstufiger Lead-Prozess, welcher über exklusive Events, Vorlagen&Tools und Wissensbeiträge dazu einlädt, sich im UBS Swiss Growth Project zu involvieren.

Verantwortlich bei UBS:

Daniel Fischer (Leiter Marketing Region Schweiz), Nicolas Steiner (UBS Corporate and Institutional Clients Schweiz), Oliver Vedolin (Leiter Digital Marketing and Communications), Sava Stanisic (Key Account Management CIC CH), Juan Colmenero (Content Marketing Specialist), Marina Arnold (Digital Marketing Specialist), Rebecca Aebli (Digital Marketing Specialist), Isabelle Jubin (Key Account Management WM CH).

Verantwortlich bei Farner:

Daniel Jörg, Philipp Skrabal, Raffael Leu, Fabian Bertschinger, Flavio Dal Din, Alyssia Kugler, Giuliana Breu, Sebastian Langer, Dominique Rohner, Roland Szabo, Fabian Sigg.

Unterstützt von: Chris Hanselmann, Berhard Voigt, Sheril Hanselmann, Lorenz Bohler, Martin Reich (John Allen). (Farner/mc/ps)