Photovoltaik-Sparte von Younergy schliesst sich der Swiss Solar Group an

Ecublens / Zürich – Der Bereich der Photovoltaik (PV)-Installation von Younergy tritt der Swiss Solar Group bei. Nach dem Eintritt von Seetal Solar im Januar dieses Jahres ist die Photovoltaik-Sparte von Younergy das zweite Schweizer Unternehmen, das Teil der Swiss Solar Group wird. Der Beitritt von Younergy ist ein weiterer strategischer Schritt der Swiss Solar Group, den Zugang zu sauberer und smarter Energie in der ganzen Schweiz weiter auszubauen und zu vereinfachen. Nach dieser Transaktion wird der verbleibende Teil der Younergy-Gruppe unter dem Namen «Youdera» agieren. Die Schweizer PV- und Installationsabteilung wird den Namen «Younergy» beibehalten.

Younergy – Der Schweizer Experte für Photovoltaik-Installationen

Das Photovoltaik-Installationsgeschäft von Younergy, bestehend aus einer spezialisierten Abteilung mit 70 Fachleuten, schliesst sich der Swiss Solar Group an. CEO Manuel Burneo sagt: „Mit der Swiss Solar Group haben wir einen Partner gefunden, der unsere Vision, Solarenergie für alle zugänglich zu machen, teilt. Mit dem Beitritt zur Swiss Solar Group können wir uns noch stärker auf unser Kerngeschäft konzentrieren, Innovationen in unserem Kompetenzbereich vorantreiben und neue Geschäftsfelder erschliessen. Damit sind wir optimal aufgestellt, um unseren Kund:innen den besten Service zu bieten.”

Die Beteiligung der Swiss Solar Group betrifft ausschliesslich das Schweizer Photovoltaik- und Installationsgeschäft von Younergy. Der Name «Younergy» wird dabei beibehalten. Der Rest der Younergy-Gruppe, fortwährend unabhängig bleibend, durchläuft einen Rebranding-Prozess und wird zukünftig unter dem Namen «Youdera» auftreten [mehr dazu hier].

Die in Lausanne ansässige Photovoltaik-Abteilung von Younergy konzentriert sich auf massgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Solaranlagen, Batteriespeicher, sowie Elektromobilität für den privaten und gewerblichen Gebrauch. Sie ist landesweit tätig und verfügt über Installationszentren in den französisch- und deutschsprachigen Teilen der Schweiz. Die 70 Mitarbeitenden der Swiss Solar Group werden weiterhin autonom arbeiten und zusätzlich von der Expertise der Gruppe profitieren. Hierzu gehören die Bereiche Rekrutierung, Finanzen, Marketing und Daten.

Swiss Solar Group: Saubere und smarte Energie für die ganze Schweiz

Marc Preusche, CEO der Swiss Solar Group, ist begeistert: „Ein herzliches Willkommen an all die grossartigen Younergy-Mitarbeiter – wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam saubere und smarte Energie für die Schweiz bereitzustellen.“

Zwischen den Unternehmen der Swiss Solar Group werden Synergien genutzt und Expertise ausgetauscht. Auf diese Weise will die Swiss Solar Group branchenspezifische Herausforderungen wie den Fachkräftemangel und die Herausforderungen in der Lieferkette lösen – um damit den Ausbau von sauberer und smarter Energie in der Schweiz zu fördern. (Swiss Solar Group/mc/ps)

Über die Swiss Solar Group

Die Swiss Solar Group, eine Holdinggesellschaft mit Sitz in Zürich, wurde 2022 mit dem Ziel gegründet, saubere und smarte Energie in der ganzen Schweiz zugänglich zu machen. Die Holdinggesellschaft unterstützt ihre Partnerunternehmen mit Kompetenzen in den Bereichen Personal, Fachkräfte, Lieferkette, Finanzen, Marketing und digitale Transformation; damit diese sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Hinter der Swiss Solar Group stehen die moyreal holding, ein Schweizer Family Office, das einen starken Nachhaltigkeitskurs verfolgt, die Helvetic Trust AG als Beraterin von moyreal und der Klima-Investor blue8 aus Zürich. Website: swisssolargroup.ch

Über die Photovoltaik-Solarsparte von Younergy

Younergy hat den Hauptsitz in Lausanne – und konzentriert sich auf massgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Solaranlagen, Batteriespeicher sowie Elektromobilität für den privaten und gewerblichen Gebrauch in der Schweiz. Das Unternehmen ist landesweit tätig und verfügt über Installationszentren in der französisch- und deutschsprachigen Schweiz. Website: younergy.ch

Über Youdera [ehemals Younergy]

Youdera, vormals Younergy, wurde 2015 gegründet und hat den Sitz am EPFL-Hub in Lausanne. Das Unternehmen ist Pionier der Solar-as-a-Service-Lösung für Privatkunden in der Schweiz. Das auf Solar-PPAs spezialisierte Unternehmen hat seine Präsenz in der Schweiz ausgebaut und zudem auf Spanien, Portugal und Deutschland ausgedehnt. Das Herzstück von Youderas Erfolg ist eine massgeschneiderte Software, welche die Verwaltung von PV-Anlagen von der Gründung bis zu Betrieb und Finanzierung, veranschaulicht. Website: www.youdera.com