BioVersys: Ausweitung der strategischen Zusammenarbeit mit GSK und Erweiterung der Serie-C-Runde um CHF 12,3 Millionen

Basel – Die BioVersys AG, ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich auf die Erforschung und Entwicklung neuartiger antibakterieller Produkte für schwere lebensbedrohliche Infektionen durch multiresistente Bakterien konzentriert, gab die Ausweitung seiner strategischen Zusammenarbeit mit dem globalen Biopharmaunternehmen GSK plc (LSE/NYSE: GSK) bekannt, um die klinische Entwicklung von Alpibectir (BVL-GSK098) zur Behandlung von Tuberkulose (TB) zu beschleunigen.

Alpibectir, ein kleines Molekül mit einem neuartigen Wirkprinzip, wurde in einer erfolgreichen öffentlich-privaten Zusammenarbeit mit GSK, dem Pasteur-Institut Lille und der Universität Lille entwickelt und wird derzeit in Kombination mit Ethionamid (Eto) in einer Phase-2a-Studie zum Nachweis des Konzepts bei Lungen-TB-Patienten in Südafrika untersucht. Der Wirkstoff stellt ein völlig neues Konzept zur Überwindung von Resistenzen dar und potenziert die Wirkung eines bestehenden Antibiotikums, Ethionamid (Eto), erheblich.

GSK und BioVersys werden ihre Zusammenarbeit über die derzeitige Phase 2a hinaus fortsetzen und Alpibectir sowohl in TB-Lungen- als auch in TB-Meningitis-Programmen entwickeln, um Alpibectir so bald wie möglich für Patienten verfügbar zu machen.

Gesamterlös der Serie-C-Runde: CHF 44,9 Millionen

Im Rahmen der erweiterten Zusammenarbeit wird GSK eine Kapitalbeteiligung an der jüngsten Investitionsrunde von BioVersys übernehmen. Zusammen mit weiteren Investitionen bestehender und neuer Investoren wird die Serie-C-Finanzierung damit um CHF 12,3 Millionen erweitert, so dass sich der Gesamterlös der Serie-C-Runde auf CHF 44,9 Millionen beläuft. Der zusätzliche Erlös wird die weitere klinische Entwicklung des BioVersys-Portfolios ermöglichen, zu dem auch BV100 gehört, ein potenziell bahnbrechendes Krankenhausantibiotikum mit einer neuen Wirkungsweise gegen Acinetobacter baumannii, den arzneimittelresistentesten bakteriellen Krankheitserreger.

Dr. Marc Gitzinger, Chief Executive Officer und Gründer von BioVersys: „Wir freuen uns sehr, sowohl die Ausweitung unserer sehr erfolgreichen strategischen Zusammenarbeit mit GSK als auch die Beteiligung unseres Partners an unserer jüngsten Finanzierungsrunde bekannt zu geben. Gemeinsam mit GSK haben wir die Entwicklung von Alpibectir zur Behandlung von Tuberkulose erfolgreich vorangetrieben, nachdem wir vor kurzem das öffentlich-private Partnerschaftsprogramm TRIC-TB mit der Lieferung eines Phase-2-fähigen Anti-TB-Moleküls abgeschlossen haben. Wir freuen uns darauf, diese Zusammenarbeit mit GSK über die laufende Phase-2a-Evaluierung von Alpibectir hinaus weiter auszubauen, um ein neues Behandlungsschema für Tuberkulose zu entwickeln, eine Krankheit, die weltweit eine ernste Bedrohung für die öffentliche Gesundheit darstellt und die mit den derzeitigen Therapien nur unzureichend behandelt werden kann.“

Thomas Breuer, Chief Global Health Officer, GSK: „GSK setzt sich dafür ein, den Verlauf der Tuberkulose zu verändern, und wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit BioVersys bei der weiteren Entwicklung von Alpibectir auszubauen, einem Wirkstoffkandidaten, der das Potenzial hat, die Behandlungsmöglichkeiten für TB zu erweitern. Wir sind davon überzeugt, dass die partnerschaftliche Arbeit an Prioritäten, die auf die globalen Gesundheitsherausforderungen abgestimmt sind und diese unterstützen, beiden Unternehmen die Möglichkeit gibt, eine maximale gesundheitliche Wirkung in großem Maßstab zu erzielen.“ (BioVersys/mc/hfu)

