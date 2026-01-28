Bitget ernennt Oliver Stauber zum EU-CEO und richtet europäischen Hauptsitz in Wien ein

Wien – Die weltweit grösste Universal Exchange (UEX) Bitget hat Oliver Stauber zum CEO von Bitget EU ernannt und bestätigt ihre Pläne, den europäischen Hauptsitz in Wien zu errichten. Der Schritt erfolgt im Einklang mit den Vorbereitungen des Unternehmens auf die Tätigkeit gemäss der Markets in Crypto-Assets (MiCAR)-Verordnung der Europäischen Union.

Im Rahmen der UEX-Vision von Bitget ist Europa eine strategisch wichtige Region. MiCAR zielt darauf ab, Verbraucherschutz, Governance-Standards und die operative Widerstandsfähigkeit im gesamten EU-Markt zu stärken. Die neue Zentrale in Österreich soll als Compliance- und Governance-Hub für den gesamten EWR dienen. Oliver Stauber bringt umfassende Erfahrung in Regulierung, Recht und Führung im europäischen Finanz- und Digital-Assets-Sektor mit. Zuvor war er als Geschäftsführer und CEO der KuCoin EU Holding GmbH in Wien tätig und verantwortete in leitenden Positionen, unter anderem als Chief Legal Officer bei Bitpanda, die Bereiche Recht, Regulierung und Compliance. In letztgenannter Funktion war er auch für die Lizenzierung und Aufsicht in mehreren Rechtsräumen verantwortlich.

Oliver Stauber, CEO von Bitget EU, zur neuen Herausforderung: «MiCAR setzt neue Massstäbe für die Regulierung von Dienstleistungen im Bereich digitaler Assets in Europa – von Risikokontrollen über Offenlegungspflichten bis hin zu operativen Vorschriften. Mit unserem Hauptsitz in Wien bauen wir eine regulierte, skalierbare Struktur auf, die bereit ist, die Zukunft des Finanzwesens in Europa aktiv mitzugestalten. Wir werden EWR-Nutzern zuverlässige Dienste anbieten, gestützt durch robuste Risikokontrollen, transparente Prozesse und unser starkes Engagement für den Schutz der Nutzer und die Einhaltung höchster regulatorischer Standards.»

Die europäische Bitget-Roadmap wird den Schwerpunkt auf die Bereitschaft zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, solide Compliance-Grundlagen und operative Transparenz legen. Ziel ist es, einen Marktplatz aufzubauen, der eine langfristige Teilnahme unterstützt und gleichzeitig die Standards erfüllt, die durch das sich weiterentwickelnde Aufsichtsumfeld der Region gesetzt werden. (Bitget/mc)