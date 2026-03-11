Neuer «Hedge Fund Club» vernetzt Top-Talente an Schweizer Universitäten mit der Branche

St. Gallen – Mit dem neu gegründeten Hedge Fund Club entsteht in der Schweiz eine Plattform, die den Austausch zwischen führenden Universitäten und der Hedgefonds-Branche systematisch stärkt. Der Club zählt bereits über 600 Mitglieder und betreibt derzeit drei studentische Hubs an den Spitzenuniversitäten ETH Zürich, Universität St. Gallen (HSG) und Universität Zürich (UZH).

Der Hedge Fund Club bietet Studierenden Einblicke in die Hedgefonds-Industrie und ermöglicht Fonds gleichzeitig einen strukturierten Zugang zu vielversprechenden Talenten. Die Aktivitäten des Clubs basieren auf drei zentralen Säulen: Mentoring und Karrierechancen, fachspezifische Events sowie ein Research Program.

Talentpool für die Hedgefonds-Branche

Ein zentrales Element ist der Aufbau eines kuratierten Talentpools. Für ausgewählte Fonds – darunter Systematica Investments – übernimmt der Hedge Fund Club das Pre-Screening von Studierenden für ausgeschriebene Positionen.

Unterstützt wird der Hedge Fund Club unter anderem von Leda Braga, Gründerin und CEO von Systematica Investments, die dem Advisory Board angehört. Zusätzlich engagieren sich führende Branchenunternehmen wie LGT Capital Partners als Partner.

«Die Schweiz verfügt über aussergewöhnliche akademische Talente. Der Hedge Fund Club soll dazu beitragen, diese stärker mit der Hedgefonds-Branche zu verbinden und so die nächste Generation von Investment Professionals zu fördern», sagt Georg Schäli, Präsident und Gründer des Hedge Fund Club.

«Die Partnerschaft mit dem Hedge Fund Club St. Gallen spiegelt unsere Überzeugung wider, dass eine nachhaltige Wirkung in der Branche damit beginnt, aufstrebende Fachkräfte zu fördern.»

Raimund Seeholzer, Partner, LGT Capital Partners

Mentoring und Research Program

Ein zentrales Angebot ist das 1:1-Mentoring-Programm, das Studierende mit erfahrenen Branchenexpert:innen zusammenbringt – darunter Fondsgründer, Portfolio Manager und Fund-of-Funds-Professionals.

Ergänzend entwickeln Master- und PhD-Studierende im Research Program eigene Investmentstrategien. Dabei werden sie von Partnerfonds durch fachliches Sparring sowie technische Unterstützung begleitet. (pd/mc/pg)