Tamedia: Firma zieht mit dubiosen Edelmetall-Sparplänen Millionen an Land

Zürich – Eine in der Schweiz tätige Firma soll laut einem Medienbericht mit Versprechen durch Gold-Investitionen Kundinnen und Kunden abgezockt haben. Hinter der Firma stecke ein internationales Firmengeflecht, in dem Millionen verschwinden würden, berichteten die Zeitungen des Tamedia-Verlags am Mittwoch. Die Firma SWM mit Sitz in Liechtenstein bestritt demnach, Gewinnversprechen zu machen und unüblich hohe Gebühren zu verlangen.

«Die in Aussicht gestellten Renditen sind absolute Fantasie, die Kosten eine Frechheit», zitierte die Zeitung hingegen den Finanzmarktexperten Erwin Heri. Die Firma zielt dem Bericht zufolge auf Pensionskassengelder von Neupensionären. Das Unternehmen erklärte, es rate niemandem zur Auflösung von Pensionskassen-Konten. Zudem gebe es keine Verbindung zu Firmen, zu denen die Bundesanwaltschaft eine Untersuchung führe. Diese ermittelt laut Tamedia zu zwei Firmen, bei denen 150 Millionen Euro verschwunden sein sollen. (awp/mc/pg)

SVM