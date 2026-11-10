Wolfsregulierung Graubünden: Giarsinom-Rudel geschützt

Chur – Der Kanton Graubünden hat die vollständige Entfer­nung des Giarsinom-Wolfsrudels im Unterengadin aufgehoben. Genetische Analysen der gerissenen Tiere zeigen, dass die Angriffe mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht von Wölfen dieses Rudels ausgingen.

Die ursprüngliche Anordnung war Anfang Oktober erfolgt, nachdem trotz Herdenschutzmassnahmen in zwei Fällen Schafe gerissen worden waren. Stattdessen wurde nun der Abschuss eines einzelnen Wolfes angeordnet.

Im Rahmen der Präventivregulierung vom 1. September 2026 bis 31. Januar 2027 plant der Kanton, insgesamt 62 Wölfe abzuschiessen. Bis Ende September wurden 17 Wölfe getötet. Aktuell leben in Graubünden 19 Wolfsrudel, fünf davon in Grenzgebieten zu St. Gallen, Österreich und Italien. (Engadiner Post/mc/hfu)